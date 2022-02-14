加拿大反疫苗示威者塞大使橋6天終重開　警清場近30人被捕

加拿大警方2月13日在連接溫莎市（Windsor）和美國底特律（Detroit）的大使橋（Ambassador Bridge）清場並逮捕近30名爭取終止新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情管制的示威者，以讓大使橋重新開放恢復交通，結束6天封鎖。



英媒13日報道，安大略省（Ontario）11日接獲加拿大法院命令後，警方13日在大使橋逮捕25至30名抗議民眾並拖走數部車輛。

加拿大反疫苗示威：圖為2月13日，警方在安大略省溫莎市逮捕示威者。（AP）

溫莎市長迪肯斯（Drew Dilkens）在Twitter宣布：「今天，我們在大使橋的國家經濟危機告一段落。」

Today, our national economic crisis at the Ambassador Bridge came to an end. Border crossings will reopen when it is safe to do so and I defer to police and border agencies to make that determination. https://t.co/Zmtd1cBQXZ pic.twitter.com/XQsnTbxxGN — Drew Dilkens (@drewdilkens) February 13, 2022

美國白宮國土安全顧問舍伍德-蘭德爾（Liz Sherwood-Randall）也稱：「加拿大相關部門打算在今天、完成必要安全檢查後重開大使橋。」