烏克蘭局勢：基輔促俄48小時內會談　德總理斡旋　談判籌碼只有它

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）2月13日表示，烏方請求48小時內與俄羅斯及《維也納文件》（Vienna Document）簽約國會談。



庫列巴13日在Twitter稱：「俄羅斯沒有依據《維也納文件》對我們的詢問給出答覆。於是我們邁出下一步。我們要求俄羅斯和所有簽約國在48小時內舉行會議，討論俄羅斯在我們邊境和臨時佔領的克里米亞加強軍力與重新部署」。

圖為德國總理朔爾茨2月9日在柏林會見傳媒。（Getty）

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）14日訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv）並與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，15日訪問俄羅斯首都莫斯科（Moscow）時也會晤俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。

德國經濟研究所（German Institute for Economic Research）能源、交通和環境部長克姆費特（Claudia Kemfert）形容北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道是德國唯一政治籌碼。