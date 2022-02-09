烏克蘭局勢︱德法波領袖會談　以防止歐洲爆發戰爭為目標

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）2月8日在德國柏林會談，討論俄羅斯與烏克蘭邊境局勢。朔爾茨稱，他們的共同目標是防止歐洲爆發戰爭。



杜達2月8日指，他認為在烏克蘭問題上，他仍有信心透過緩和與俄羅斯的緊張關係來避免戰爭。馬克龍則說：「我們須一起找出方式和方法，與俄羅斯進行有力的對話。」他形容這是為烏克蘭帶來和平的唯一途徑。

烏克蘭：法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨、波蘭總統杜達2022年2月8日在德國柏林會談，討論俄羅斯與烏克蘭邊境局勢。圖為2022年2月8日，朔爾茨（前）、杜達（中）、馬克龍（後）出席聯合記者會後離開。（AP）

雙方增兵

俄羅斯已在與烏克蘭的邊境集結約10萬名軍人，俄軍2月亦到白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）參加聯合軍演。俄國防部2月8日稱，6艘大型登陸艦正從地中海駛往黑海，並將參加軍事演習。美國和歐洲多國指控俄羅斯是在準備入侵烏克蘭，但俄羅斯否認。包括德國在內的北約（NATO）成員國將向東歐增兵，以應對俄方的軍事威脅。

軍演：圖為2022年2月4日，俄羅斯與白羅斯在白羅斯境內舉行軍事演習，軍人練習使用火箭彈發射器。（AP）

俄方否認已達成協議

馬克龍2月7日在莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會晤。馬克龍2月8日則與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，馬克龍稱，他已與俄羅斯達成協議，不會讓烏克蘭局勢升溫。法國官員在法烏領袖會面前，透露馬克龍與普京達成共識，俄軍在白羅斯參加軍事演習後，會撤出當地。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）其後否認法方的說法，但指預料俄軍始終會離開。