印度民眾「公投」莫迪治績＋2024大選準決賽？5邦議會選舉已開鑼

印度5個邦舉行議會選舉，其中果阿邦、旁遮普邦和北阿肯德邦2月14日投票。這是對執政印度人民黨及總理莫迪抗疫表現與提振經濟等政績的「公投」。結果也將反映，以莫迪為首的印度教民族主義操作，能否在2024年為人民黨再帶來勝利。



旁遮普邦（Punjab）、北阿肯德邦（Uttarakhand）和果阿邦（Goa）14日投票。北方邦分7個階段投票，日期為2月10日、14日、20日、23日、27日、3月3日和7日。而曼尼普爾邦（Manipur）則是2月27日及3月3日分2個階段投票。各邦統一3月10日公布投票結果。

《印度斯坦時報》2月9日指，作為2024年大選的模擬準決賽，這次選舉跨越5個邦，合資格選民有1.83億人，共選出690席，其中北方省最多，有403席。

印度各邦議會每隔5年舉行1次選舉。在即將舉行選舉的5邦當中，除旁遮普邦由最大在野黨印度國民大會黨（Indian National Congress，INC）控制外，其餘4省均以印度人民黨（Bharatiya Janata Party，BJP）為多數黨。

圖為2月14日，印度果阿邦北果阿縣民眾在投票站查看選民名單。（AP）

印度政黨中期考

現任總理領莫迪（Narendra Modi）領導的人民黨因應對疫情以及高失業率不力受到批評。今次舉行選舉的5邦中，人民黨掌控4邦，即北方邦、北阿肯德邦、曼尼普爾邦及果阿邦。人民黨倘在這些邦選舉中落敗，尤其是北方邦，它將面對巨大壓力。

莫迪9日表示，他有信心印度人民黨能在所有、5邦的選舉中成為多數派。

人口有約2億的北方邦的選舉結果也被視為2024年印度國會選舉的「風向標」。政策研究員維爾馬（Rahul Verma）稱：「如印度人民黨輸了，尤其是在北方邦，那將是一個很大的挫折。但你可將選舉稱之為『準決賽』。2024年的競逐將是非常、非常不同。」

對於國大黨（其中包括由甘地家族後人領導的派系）來說，選情更不樂觀：在2月開始投票的五個州中，國大黨只掌握了位於印度西北部的旁遮普邦。

維爾馬說：「國大黨迫切地需要贏得各邦，即使是小邦——只為重拾常勝的勢頭，不然它們就有麻煩了。」

拉胡爾甘地的外曾祖父是印度開國總理尼赫魯，拉胡爾的祖母、父親都當過總理，來自政治世家的他將領導印度國民大會黨迎戰印度人民黨。一直未能他未能追上印度總理莫迪支持度一直是他面對的問題，如果該黨在今次5邦選舉失利，會令拉胡爾甘地的領導受到質疑。（視覺中國）

政黨必打「民族牌」？

在選舉中，對北方邦和北阿坎德邦北部的印度教徒來說，人民黨更有吸引力。這兩個地區內都有重要的宗教聖地，其中一些在印度教徒和穆斯林少數民族之間有爭議。

民意調查顯示，即使一些反對黨派試圖借鑒人民黨「印度教優先」的議程，以在人民黨的支持基礎吸引選民，惟人民黨將在這兩個邦獲勝。

曾就莫迪撰寫傳記的作者穆霍帕迪耶（Nilanjan Mukhopadhyay）稱看到所有印度政黨在這一輪選舉都在打民族主義牌，「這是它們一大成功（的操作）。」

國大黨及一些社運家則批評這種做法，稱此舉有可能在民間刺激緊張局勢，以往這些情況曾導致人命傷亡。