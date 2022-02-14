烏克蘭局勢｜美國對俄羅斯安全提案回應　拉夫羅夫稱部份有建設性

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在會見總統普京（Vladimir Putin）時建議在烏克蘭緊張局勢加劇之際，莫斯科將繼續通過外交努力，以從西方獲取安全保障。



俄羅斯衛星通訊社2月14日引述拉夫羅夫稱對普京說，美國就減少軍事風險提出實質建議，但來自歐盟及北約的回應不令人滿意。

拉夫羅夫稱，「美國和北約回復已經發過來了。我們和我們的跨部門同事對它們進行了仔細研究。我們主要對美國的回覆感興趣。因為大家都知道，在西方陣營中，誰在解決這些問題方面發揮着主導作用。」

他稱，就俄羅斯提出的關鍵問題（不擴大北約、不部署打擊武器以及使歐洲的軍事政治佈局回到1997年狀態），答案是否定的。

拉夫羅夫指出，俄羅斯對美國安全保障回覆的第一部分不滿意，第二部分更有建設性。他還指出，美國就安保問題的部份回應與莫斯科此前提出的建議相符。

圖為2018年9月13日，俄羅斯總統普京（左二）與俄羅斯武裝部隊參謀總長格拉西莫及俄羅斯國防部長紹伊古來到赤塔以北一處，一同視察「東方－2018」演事演習。（AP）

俄羅斯2021年12月17日公布與美國及與北約的安全保證協議草案。俄方在與北約（NATO）的協議草案中要求北約承諾停止擴張，不吸收烏克蘭或別國加入；要求北約成員國不在俄邊境附近部署打擊系統，不在包括烏克蘭在內的東歐、外高加索或中亞國家開展任何軍事活動，將在歐駐軍和軍事基礎設施退回1997年狀態。1月26日，美國和北約分別向俄羅斯遞交了有關安全保障問題的書面回復。莫斯科正在研究美國和北約的答覆。