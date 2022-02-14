烏克蘭局勢｜美國對俄羅斯安全提案回應　拉夫羅夫稱部份有建設性

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在會見總統普京（Vladimir Putin）時建議在烏克蘭緊張局勢加劇之際，莫斯科將繼續通過外交努力，以從西方獲取安全保障。
俄羅斯衛星通訊社2月14日引述拉夫羅夫稱對普京說，美國就減少軍事風險提出實質建議，但來自歐盟及北約的回應不令人滿意。
拉夫羅夫稱，「美國和北約回復已經發過來了。我們和我們的跨部門同事對它們進行了仔細研究。我們主要對美國的回覆感興趣。因為大家都知道，在西方陣營中，誰在解決這些問題方面發揮着主導作用。」
他稱，就俄羅斯提出的關鍵問題（不擴大北約、不部署打擊武器以及使歐洲的軍事政治佈局回到1997年狀態），答案是否定的。
拉夫羅夫指出，俄羅斯對美國安全保障回覆的第一部分不滿意，第二部分更有建設性。他還指出，美國就安保問題的部份回應與莫斯科此前提出的建議相符。
俄羅斯2021年12月17日公布與美國及與北約的安全保證協議草案。俄方在與北約（NATO）的協議草案中要求北約承諾停止擴張，不吸收烏克蘭或別國加入；要求北約成員國不在俄邊境附近部署打擊系統，不在包括烏克蘭在內的東歐、外高加索或中亞國家開展任何軍事活動，將在歐駐軍和軍事基礎設施退回1997年狀態。1月26日，美國和北約分別向俄羅斯遞交了有關安全保障問題的書面回復。莫斯科正在研究美國和北約的答覆。