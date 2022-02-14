為免與俄開戰　烏克蘭可放棄加入北約？駐英大使口風急轉彎

俄烏邊境局勢緊張之際，烏克蘭突然稱，基輔有可能同意不加入北約（NATO），以避免與俄羅斯爆發戰爭。烏駐英國大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）2月14日稱，基輔「可能同意」不申請加入北約，如果這有助於避免與俄羅斯爆發「戰爭」。不過他在隨後的訪問中改了口風。



倘若成真，這將是基輔對莫斯科的重大讓步。

普里斯泰科之前接受英國廣播電台第五台（BBC Radio 5）採訪時稱，稱烏克蘭是願意在這訪面有「彈性」。他稱由於威脅和訛詐，該國將考慮「做出重大讓步」，包括從烏克蘭憲法中刪除加入北約聯盟的目標。

但在隨後的採訪中，他澄清說烏克蘭不會就加入北約的意圖進行重新考慮。他稱加入北約是已寫在該國憲法中，烏克蘭是否會被接納取決於「北約本身的準備情況」。

當他被問及烏克蘭是否重新協慮加入北約的意圖時，他稱：「不，不是這樣，而我挺開心我有機會澄清我的立場。」

他稱，BBC較早時的報道是誤會的結果。他說：「我們現在不是北約成員國，而為了避免戰爭，我們準備做出很多讓步，而這就是我們在與俄羅斯對話時所談的事。」

普里斯泰科稱：「我們加入北約的志向並沒有延後——我們現在談論的是我們現在不在北約的家庭中，所以我們須尋求其他的東西，比如與英國和美國的雙邊協議，」他說：「因此，除了北約之外，我們正在尋找其他一些安排，讓我們現在能夠在這場特殊的考驗中生存下來。」

當他再次被問及烏克蘭是否正在改變其成為北約成員國的計劃時，他說：「沒有。」

圖為2022年2月13日，烏克蘭基輔一名導師在指導人們如何使用AK-47自動步槍。這批參與訓練的人，都是烏克蘭一個極右組織的成員。（AP）

烏克蘭現時並非北約成員國，但2008年起就獲得「終究有機會加入」的承諾。倘烏克蘭加入北約，以美國為首的北約勢力將得以伸展至俄羅斯邊境。俄羅斯大表不滿，總統普京曾稱，一旦烏克蘭真的加入北約，俄羅斯會揮軍進攻。

俄羅斯在過去一段時間，已把逾10萬大軍及重型武器部署至邊境地區，又在克里米亞及白羅斯等地進行軍事演習，美國及北約盟國就此紛紛發出警告，稱俄羅斯或將入侵烏克蘭。不過克宮始終否認此事，又重申之前提出，從美國和北約獲得「安全保證」的要求需得到滿足。