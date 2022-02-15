環球疫情｜日本居家療養患者升至54萬　德國疫情稍降溫擬放寬防疫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）持續在全球擴散。日本2月14日稱，感染新冠肺炎的居家療養者人數創下歷史新高。



日本

厚生勞動省14日公布的數據顯示，截至9日，新冠居家療養患者人數首次突破50萬達543,045人，與2日相比增加10萬人以上。

日本新冠肺炎疫情：圖為2月12人，首相岸田文雄視察東京羽田機場一個疫苗接種設施。（AP）

英國

《每日郵報》14日報道，根據英國衞生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）數據，全國14日新增41,648人確診，單日確診連續13天下降。

《衛報》14日報道，疫苗接種與免疫聯合委員會（JCVI）原已決定把疫苗接種計劃擴至所有年齡層並向內閣提交建議，但委員會成員向傳媒透露，由於疫苗接種現在已不緊急，5至11歲兒童接種疫苗的計劃延遲至最快4月中旬、即復活節前後才展開。

有人對政府推遲兒童接種疫苗計劃持反對意見，認為替年幼概孩童接種疫苗至關重要。斯旺西大學（University of Swansea）科學家威廉斯（Simon Williams）亦表示憂慮。

報道預料，首相約翰遜（Boris Johnson）21日會宣布與病毒共存策略。

德國

羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）14日公布的數據顯示，過去24小時新增逾76,400個確診，較一周前的這天下跌20%。

總理朔爾茨（Olaf Scholz）16日會和各州首長開會，討論放寬防疫計劃。