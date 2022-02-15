緬甸決定缺席東盟外長會議　不滿外交代表遭排除在外

緬甸軍政府2月14日表示，他們將不會參加東盟外長非正式會議，因為東盟繼續把軍政府委任的外交代表排除在外，軍政府對此表示遺憾。



東盟外長非正式會議，將於2月16至17日在柬埔寨金邊舉行。柬埔寨是今年東盟輪值主席國外交部發言人2月3日表示，鑑於緬甸軍政府在落實東盟共識缺乏進展，決定不邀請軍政府委任的外交代表溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）出席外長會議，並要求緬甸改派「非政治代表」出席。

圖為1月7日，柬埔寨首相洪森前往緬甸內比都，與軍政府國家管理委員會主席敏昂萊會面。（AP）

緬甸軍政府14日發表聲明，指由於溫納貌倫不獲邀參加亞細安外長會議，緬甸無法參與也未能指派非政治代表出席該會議，形容是「不可避免」，並對此表示遺憾。

軍政府還指責未具名的東盟成員國仍然堅持去年通過的「單方面決定」，禁止緬甸國家管理委員會主席敏昂萊（Min Aung Hlaing）出席東盟領導人峰會。

2021年2月1日緬甸軍方發動政變後，東盟成員國與敏昂萊在印尼雅加達召開特別峰會，就化解緬甸政治危機達成五點共識。緬甸軍方同意停止暴力、與緬甸各方進行建設對話、委任特使促成各方對話、並接受救援與允許東盟特使訪問緬甸。但在10月東盟判斷緬甸和平進程達成的五點共識未取得任何進展，因此拒絕邀請敏昂萊出席同年11月舉行的東盟峰會。

緬甸國內危機仍未平息，反軍政府組織持續與軍方發生衝突，軍政府又被批評曾於2021年7月在村莊殺害多名村民。當地社會動盪，世界銀行警告說，緬甸經濟去年可能萎縮近五分之一。