緬甸政變一週年　美英加再聯手制裁

緬甸軍政府發動政變一週年前夕，美國、加拿大和英國1月31日宣布向軍政府高官實施制裁。



英國政府網站31日公布，英國加入美國和加拿大的行列，制裁包括總檢檢察長Thida Oo、聯邦選舉委員會主席登梭（U Thein Soe）和反貪委員會主席丁吳（Tin Oo）在內參與緬甸前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）判刑的司法人員。

美國財政部稱，華府同時也制裁數間向緬甸軍方提供財政支援的公司和商界領袖，當中包括向軍方提供武器的企業。

圖為聯合國開發計劃署在Twitter發布的相片，顯示聯合國緬甸問題特使海澤會見傳媒的情形。（Twitter@UNDPPA）

聯合國特使講話

聯合國緬甸問題特使海澤（Noeleen Heyzer）31日接受新加坡亞洲新聞台（CNA）採訪時表示，軍方須參與但不能主導和平解決方案。她說：「除非我們找到真正停止它的方法，否則殺戮（的情況）會更糟」。

全國緊急狀態延長6個月

亞洲新聞國際通訊社（ANI）31日稱，由國家管理委員會主席敏昂萊（Min Aung Hlaing）領導的緬甸軍政府，決定延長2021年2月1日發動政變後頒布的全國緊急狀態6個月至7月31日。