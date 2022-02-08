緬甸局勢｜數百家庭擔憂遭牽連　登報與反軍方親屬斷絕關係

英媒2月7日稱，在過去3個月內，緬甸每天平均有6或7個家庭到國營報紙登報刊出聲明，與公開反對軍政府的親屬斷絕關係。



根據英媒看到的大約570則斷絕關係啟事，加入武裝組織抵抗軍方統治的前汽車銷售員林林波波（音譯：Lin Lin Bo Bo）名列其中。緬甸國營傳媒The Mirror在2021年11月刊登的啟事寫道：「我們宣告與林林波波斷絕關係，因為他從不聽從父母意見。」

現年26歲的林林波波逃離緬甸後棲身於泰國邊境小鎮。他7日受訪時稱，母親跟他說要斷絕關係前，軍人曾去他家搜捕，幾天後，他就在報上看到啟事，那個當下，自己忍不住掉下眼淚。

林林波波說：「同伴安慰我稱，家人迫於壓力必然會這麼做，但我還是很傷心。」

人權團體英國緬甸運動（Burma Campaign UK）成員Wai Hnin Pwint Thon稱：「家庭成員怕受（家人的）罪孽牽連，他們不想被捕，不想惹麻煩。」