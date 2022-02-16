烏克蘭局勢｜俄羅斯聲稱撤走部分軍隊　多國表示審慎

俄羅斯在2月15日表示，部分靠近烏克蘭部隊，完成演習後已逐步返回原基地，但俄方未有說明撤走數目。西方多國同日回應，對撤軍消息表示歡迎，但同稱無法證實消息，對此表示審慎。
正在到訪莫斯科的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz），對俄國撤軍消息表示歡迎，認為是緩和緊張局勢的良好跡象。法國總統府亦發表聲明，指若消息得到證實，將會是一個積極訊號，表明可以繼續尋求對話。
英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，暫時尚未看見局勢有明顯降級跡象，仍需根據俄羅斯的行動判斷，但指出可以看見俄羅斯對對話持開放態度，認為存在外交途徑解決危機。
烏克蘭局勢｜拜登：美國及北約無意威脅俄羅斯 相信外交化解爭議烏克蘭局勢｜普京與朔爾茨會面 重申無意在歐洲開戰烏克蘭局勢｜當地國防部及銀行等網站遭受網絡攻擊俄羅斯宣布從邊境撤回部分軍隊 烏克蘭：謹慎地看待
美國總統拜登（Joe Biden）同稱未能核實俄羅斯的撤軍說法，並強調一旦俄羅斯入侵烏克蘭，將要付出沉重代價。但拜登同時說明，美國未有視俄羅斯為敵人，美國與北約對俄羅斯不構成威脅，亦未有計劃在烏克蘭部署導彈，拜登認為有真正的方式，解決俄羅斯對安全憂慮。
北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）亦表示，還未有看見當地局勢出現緩和，及俄羅斯在烏克蘭邊境減少軍事存在的跡象，並特別點出很多重型武裝仍留在原地，單純部隊的移動不等於緩和局勢。但斯托爾滕貝格亦稱從俄羅斯的信號看到可審慎樂觀的理由。