烏克蘭局勢｜俄羅斯聲稱撤走部分軍隊　多國表示審慎

俄羅斯在2月15日表示，部分靠近烏克蘭部隊，完成演習後已逐步返回原基地，但俄方未有說明撤走數目。西方多國同日回應，對撤軍消息表示歡迎，但同稱無法證實消息，對此表示審慎。



正在到訪莫斯科的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz），對俄國撤軍消息表示歡迎，認為是緩和緊張局勢的良好跡象。法國總統府亦發表聲明，指若消息得到證實，將會是一個積極訊號，表明可以繼續尋求對話。

圖為2月15日，到訪莫斯科的德國總理朔爾茨，與俄羅斯總統普京會面。（AP）

英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，暫時尚未看見局勢有明顯降級跡象，仍需根據俄羅斯的行動判斷，但指出可以看見俄羅斯對對話持開放態度，認為存在外交途徑解決危機。

美國總統拜登（Joe Biden）同稱未能核實俄羅斯的撤軍說法，並強調一旦俄羅斯入侵烏克蘭，將要付出沉重代價。但拜登同時說明，美國未有視俄羅斯為敵人，美國與北約對俄羅斯不構成威脅，亦未有計劃在烏克蘭部署導彈，拜登認為有真正的方式，解決俄羅斯對安全憂慮。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）亦表示，還未有看見當地局勢出現緩和，及俄羅斯在烏克蘭邊境減少軍事存在的跡象，並特別點出很多重型武裝仍留在原地，單純部隊的移動不等於緩和局勢。但斯托爾滕貝格亦稱從俄羅斯的信號看到可審慎樂觀的理由。