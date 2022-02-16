喀布爾再有民眾示威　促美國歸還阿富汗資產

阿富汗包括首都喀布爾（Kabul）在內多個城市2月15日有數千人上街和平遊行，要求美國把遭凍結的逾90億美元資產歸還阿富汗。
法媒15日引述喀布爾一名示威者稱：「如果某人想獲得賠償，那應該是阿富汗人，」「他們（美國）2幢樓（即911恐襲遭撞毀的世貿中心兩座大樓）被毀，但我們所有地區和整個國家都遭摧毀。」現場有人高喊「美國去死」和「拜登去死」。
示威者要求美方無條件歸還2021年8月中旬（即塔利班掌權）後凍結的阿富汗央行全部資產。抗議結束時，示威者發表聲明稱，華府決定違反國際法，在美國撤銷這個決定前他們會一直示威。
一直希望與華府建立良好關係的塔利班14日警告，除非美國發放這些資產，否則他們會被迫重新考慮對美國政策，又稱911襲擊與阿富汗人民無關。
中國外交部：美國任意處置本屬阿富汗人民的資產 無異於強盜行徑阿富汗局勢｜塔利班外長：美國未履行協議阿富汗前總統譴責拜登挪用國家資產 示威者上街抗議美國「偷錢」拜登下令解凍阿富汗在美國資產 分別用於人道援助及賠償受害者
美國白宮2月11日宣布總統拜登（Joe Biden）簽署行政命令，從阿富汗在美國被凍結的超過90億美元資產中解禁70億美元，並把這些錢用於人道支援阿富汗和賠償911襲擊遇難者家屬，惹起阿富汗人民不滿。喀布爾12日及13日均有示威者上街遊行。