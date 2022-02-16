喀布爾再有民眾示威　促美國歸還阿富汗資產

阿富汗包括首都喀布爾（Kabul）在內多個城市2月15日有數千人上街和平遊行，要求美國把遭凍結的逾90億美元資產歸還阿富汗。



法媒15日引述喀布爾一名示威者稱：「如果某人想獲得賠償，那應該是阿富汗人，」「他們（美國）2幢樓（即911恐襲遭撞毀的世貿中心兩座大樓）被毀，但我們所有地區和整個國家都遭摧毀。」現場有人高喊「美國去死」和「拜登去死」。

阿富汗局勢：圖為2月15日，示威者在阿富汗首都喀布爾街頭焚燒印有美國總統拜登肖像的標語牌。（AP）

示威者要求美方無條件歸還2021年8月中旬（即塔利班掌權）後凍結的阿富汗央行全部資產。抗議結束時，示威者發表聲明稱，華府決定違反國際法，在美國撤銷這個決定前他們會一直示威。

一直希望與華府建立良好關係的塔利班14日警告，除非美國發放這些資產，否則他們會被迫重新考慮對美國政策，又稱911襲擊與阿富汗人民無關。

美國白宮2月11日宣布總統拜登（Joe Biden）簽署行政命令，從阿富汗在美國被凍結的超過90億美元資產中解禁70億美元，並把這些錢用於人道支援阿富汗和賠償911襲擊遇難者家屬，惹起阿富汗人民不滿。喀布爾12日及13日均有示威者上街遊行。