阿富汗前總統譴責拜登挪用國家資產　示威者上街抗議美國「偷錢」

美國總統拜登2月11日簽署行政命令，將解凍2021年塔利班重掌阿富汗後，遭美國凍結的70億美元（約台幣1939億元）外匯存底，並宣布將其中35億美元，賠償「九一一」罹難家屬，另外35億美元則用於阿富汗人道救濟。



據美聯社2月13日報道，阿富汗前總統卡爾扎伊當日表示，白宮下令為美國「九一一」受害者家屬釋放35億美元的阿富汗資產「是對阿富汗人民的暴行」，美國總統拜登（Joe Biden）應重新考慮其對阿富汗央行資金的決定，美方應把被凍結的70億美元資金全部歸還阿富汗人民。

據報道，卡爾扎伊2月13日在喀布爾舉行一場記者會並稱，「這筆資金不屬於任何政府，而屬於阿富汗人民，所有資金都應該歸還至阿富汗中央銀行，並由該銀行保存。我希望拜登總統改變他對阿富汗央行資金的有關決定。」

卡爾扎伊表示，對那些在「九一一」悲劇中喪生的人以及他們的家人表示同情，但阿富汗人民和那些失去生命的家庭同為受害者，「以阿富汗人民的名義扣留或扣押資金是不公正和不公平的，是對阿富汗人民的暴行」。

阿富汗局勢：圖為2022年2月2日，一批男學生在賈拉拉巴德的楠格哈爾大學上課。（AP）

美國有線新聞網絡（CNN）此前報道稱，美國總統拜登於2月11日簽署行政令，解凍阿富汗目前凍結在美國的約70億美元資產。其中，35億美元將留在美國，用來賠償「九一一」恐怖襲擊受害者；另外35億美元將用於成立信託基金，通過人道主義組織分配救濟阿富汗民眾。

據美聯社12日報道，阿富汗首都喀布爾當日暴發抗議活動，譴責美國做法。抗議者表示，美國沒有權力這麼做，這是「竊取」阿富汗人民的財產，因為這些被凍結的財產屬於阿富汗人民。

「這筆資金屬於阿富汗民眾。拜登的做法不僅片面，還不符合國際法。地球上沒有其他國家會像美國一樣沒收他國財產。」塔利班發言人納伊姆（Mohammed Naeem）表示，美方的做法是在「竊取」阿富汗人民的財產，體現了美方道德墮落。

2022年2月13日，阿富汗喀布爾，在美國總統拜登宣佈解凍35億美元阿富汗資產用於賠償美國「九一一」事件受害者家屬之後，阿富汗人排隊進入一家銀行。（AP）

2月13日，阿富汗示威者再次在喀布爾遊行，要求拜登政府將錢歸還阿富汗。不過據美聯社報道，同樣譴責拜登命令的塔利班驅散了試圖聚集在該市清真寺附近的抗議者。

美聯社報道稱，卡爾扎伊利用新聞發布會向該國的塔利班統治者和他們的反對者施壓，讓他們想辦法團結起來。「作為阿富汗人，我們和現任伊斯蘭政府必須盡最大努力不給美國或任何其他國家任何反對我們的藉口」，卡爾扎伊說。

自美國領導的聯軍2001年推翻塔利班後，卡爾扎伊於2004年成為阿富汗第一位民選總統，並於2009年成功連任，後於2014年9月卸任。他被高度評價為包容阿富汗的所有族裔群體。