俄羅斯駐愛爾蘭大使：俄西部軍力部署3至4周內恢復正常水平

俄羅斯駐愛爾蘭大使菲拉托夫（Yuriy Filatov）表示，俄羅斯在西部地區的軍力配置將在3到4周內恢復到正常水平。當被問到部隊將從何處撤離以及將移至何處，他回應稱這「不關任何人的事」。



據塔斯社2月16日報道，菲拉托夫在接受愛爾蘭廣播電視公司（RTE）電視頻道採訪時表示，俄羅斯西部的部隊可能會在3到4周內返回他們通常的陣地。

他稱，「我可以告訴（你）的是，大概在3到4周內，俄羅斯西部地區的部隊配置將恢復正常的標準態勢。我們正在與白羅斯軍隊進行計劃中的演習。這些部隊將在2月20日被撤回。你可以在下周檢查。」

當被問及部隊將從何處撤離以及將移至何處時，菲拉托夫說這「不關任何人的事」，他又指「他們將準確地去他們需要去的地方。他們會在俄羅斯境內。」

俄羅斯最近一直在回擊美國及西方國家對俄羅斯意圖「入侵」烏克蘭的指控，俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2月15日抨擊媒體及西方政客對該話題不斷炒作，並稱其為「訊息恐怖主義」。

拉夫羅夫繼續拒絕西方國家對莫斯科的撤軍壓力，再次強調重新部署武裝部隊是俄羅斯的主權權利，包括舉行軍事演習。他補充說，後者將按計劃進行，最近在軍事演習結束後部分部隊從烏克蘭邊境撤離也已安排妥當。