陌生男跟蹤上樓　紐約亞裔女慘遭殺害

美籍韓裔網上音樂平台數碼製作人李尤娜（音譯：Christina Yuna Lee）2月13日遭人尾隨回家殺害。



《紐約時報》15日報道，李尤娜住在曼哈頓下城（Lower Manhattan）唐人街（Chinatown）克里斯蒂街（Chrystie Street）的大廈6樓一個單位。事發於13日，警方接獲報案後前往李尤娜的居所，抵達時發現公寓門被鎖，試圖開門期間曾聽到女子的尖叫聲和求救聲。

檢察官約倫（Dafna Yoran）14日晚出席聽證會時稱，警方破門而入後發現35歲的李尤娜身處浴缸，身上有40多處刀傷。

美國紐約亞裔女遭殺害：居住在美國紐約的美籍韓裔網上音樂平台數碼製作人李尤娜遭人尾隨回家殺害後，警方2月14日逮捕疑犯納什。（AP）

約倫稱，25歲的納什（Assamad Nash）跟隨李尤娜進入唐人街克里斯蒂街的大樓，強行進入她家並把她捅死。

納什最後一個已知地址是鮑厄里（Bowery）一間男性無家者遊民所。他因一級謀殺罪、入室盜竊罪和出於性動機的入室盜竊罪而被傳訊，倘罪名成立，將面臨25年無期徒刑。

雖然當局尚未確定李尤娜是否因其種族而成為目標，但她今次遇害在紐約市的亞裔社區引發恐懼。

大紐約韓裔美國人協會（Korean American Association of Greater New York，KAAGNY）15日在曼哈頓（Manhattan）集會，就李尤娜事件表達憤怒。