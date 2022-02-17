陌生男跟蹤上樓　紐約亞裔女慘遭殺害

美籍韓裔網上音樂平台數碼製作人李尤娜（音譯：Christina Yuna Lee）2月13日遭人尾隨回家殺害。
《紐約時報》15日報道，李尤娜住在曼哈頓下城（Lower Manhattan）唐人街（Chinatown）克里斯蒂街（Chrystie Street）的大廈6樓一個單位。事發於13日，警方接獲報案後前往李尤娜的居所，抵達時發現公寓門被鎖，試圖開門期間曾聽到女子的尖叫聲和求救聲。
檢察官約倫（Dafna Yoran）14日晚出席聽證會時稱，警方破門而入後發現35歲的李尤娜身處浴缸，身上有40多處刀傷。
約倫稱，25歲的納什（Assamad Nash）跟隨李尤娜進入唐人街克里斯蒂街的大樓，強行進入她家並把她捅死。
納什最後一個已知地址是鮑厄里（Bowery）一間男性無家者遊民所。他因一級謀殺罪、入室盜竊罪和出於性動機的入室盜竊罪而被傳訊，倘罪名成立，將面臨25年無期徒刑。
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雖然當局尚未確定李尤娜是否因其種族而成為目標，但她今次遇害在紐約市的亞裔社區引發恐懼。
大紐約韓裔美國人協會（Korean American Association of Greater New York，KAAGNY）15日在曼哈頓（Manhattan）集會，就李尤娜事件表達憤怒。