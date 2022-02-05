「馬斯克字謎」登上紐約時代廣場廣告牌　諷刺拜登忽視Tesla

據新浪財經2月4日報道，美國一位特斯拉（Tesla）粉絲買下紐約時代廣場（Times Square）的一個廣告位，展示特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）最近的Twitter推文，那是一個給美國總統拜登（Joe Biden）的「字謎」。



馬斯克的「字謎」寫着「以T開頭，以A結尾，中間是ESL。」這是他之前對拜登一條推文的回應，以諷刺白宮忽視特斯拉在電動汽車行業的領導地位。

拜登之前在1月27日分享他與通用汽車行政總裁芭拉（Mary Barra）講話的影片，並在推文說通用和福特這樣的公司在本土生產的電動汽車比以往任何時候都多。

馬斯克之後在拜登的推文下留言，寫下了這個「字謎」，試圖提醒這位美國總統，特斯拉才是電動汽車行業的領軍企業。

Starts with a T

Ends with an A

ESL in the middle — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2022

一份要求拜登政府承認特斯拉行業地位的請願書正贏得愈來愈多人的支持，截至2月3日，這份請願書的簽名人數已經超過5萬。