耶倫籲中國更積極參與G20債務減免計劃　北京：中方緩債金額最多

外媒2月17日報道，美國財長耶倫接受採訪時表示中國需要做出更多努力，以加快為那些在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間加大借貸力度的債務國提供債務減免。中國外交部17日表示，中方全面落實G20暫緩最貧困國家債務償付倡議，在G20成員當中緩債金額是最大的。



據法媒報道，耶倫認為二十國集團（G20）幫助債務國的進展並不迅速，美國希望看到中國更積極地參與其中。

在疫情期間，二十國集團制定「債務暫緩償還倡議」（Debt Service Suspension Initiative，簡稱DSSI），以幫助那些為應對新冠肺炎和經濟危機而大量借貸的國家，但計劃已於去年12月結束。

耶倫說雖然中國等國已同意參與該倡議，「我們仍需更加迅速地採取行動，以促進通過共同框架更快和更有效地減免債務」。

中國外交部發言人汪文斌2月17日在例行記者會上表示，中方按照二十國集團的共識，全面落實G20暫緩最貧困國家債務償付倡議，在G20成員當中緩債金額是最大的。

此外，耶倫也在訪問內談到當前俄烏局勢，她表示美財政部正在與美國盟友合作準備一攬子制裁措施，以在俄羅斯入侵烏克蘭時對其進行報復。同時，她警告稱，如果西方就烏克蘭危機對俄羅斯實施懲罰式制裁，將進一步引發「全球影響」。

她表示，鑑於俄羅斯作為世界石油供應商和歐洲天然氣供應商的重要地位，擔心（制裁俄羅斯）對國際能源市場的潛在影響。

耶倫補充稱，美國已經在與歐洲盟友合作，確保石油和天然氣繼續流向歐洲，儘可能地保護他們不受影響。