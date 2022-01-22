美國財長耶倫：2023年通脹料大幅放緩

據新浪財經1月22日報道，美國財政部長耶倫描繪了一幅樂觀的美國經濟未來圖景，預計通脹消退，且長期增速有走強的潛力。

1月21日，耶倫一方面承認物價的上漲的確是「合理的政策擔憂」，但也表示，「也要指出，專業預測人士認為通脹率明年會大幅消退」。她以視頻形式在世界經濟論壇線上「達沃斯議程」對話會上發表講話。

她還稱美國的勞動力市場「極其強勁」，並稱2022年3.3%的預期增速是「了不起的經濟和政策成就」。耶倫的講話與公眾普遍的情緒形成對比，後者認為美國經濟處在錯誤的軌道上，擔心高通脹會繼續地侵蝕家庭購買力。

雖然經濟增長和就業已從2020年初新冠疫情爆發時的潰跌中實現了強勁的反彈，但通脹率卻升至了近40年的峰值。

美國2021年消費者物價指數上漲了7%，創下1982年以來的最大12個月漲幅，主要原因是疫情相關的供應鏈限制，以及政府為了支持家庭和企業渡過經濟難關所出台的刺激措施。

由於公眾對經濟表現感到不滿，美國總統喬·拜登的支持率大幅走低。近期美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的一項民調顯示，民眾對拜登處理經濟的滿意度為38%，三分之二的美國民眾認為拜登沒有足夠重視通脹負擔。同時，11月密歇根大學消費者信心指數觸及近10年來的最低水平。

耶倫辯解稱，拜登政府試圖通過應用所謂的「現代供給側經濟學」來提振較長期經濟增速，將公共投資的重點放在基建和人力方面，同時尋求保護環境。

「隨着近期通過的基建方案和所提出的『重建美好未來』方案，我們有一條明確的前進道路，」她表示，她所指的是目前參議院正在審議的10年支出計劃。「這些政策一道將促進現代供給側擴張，提振長期可持續增長。」

耶倫也重申了她的觀點，即雖然政府債務與國內生產總值相比處於歷史高位，但低利率意味着財政負擔「可控」。耶倫還表示，在疫情前拉低利率的所謂長期停滯因素，包括過度儲蓄，可能會在疫情後持續。