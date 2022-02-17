美國指控中國政府主導非市場政策　商務部反駁

美國貿易代表辦公室（USTR）2月16日在一份評估報告中關於「應對中國『政府主導的非市場政策和做法』」的相關評述遭到中國商務部駁斥，中國商務部稱，這與事實完全不符。



綜合媒體2月17日報道，中國商務部發言人高峰2月17日在新聞發布會上指出，美方給中國扣上「非市場導向」的帽子，聲稱中國相關政策和做法違背市場經濟原則，導致不公平競爭。這既缺乏國際經貿規則依據，也與事實完全不符。

高峰指出，從全球來看，存在不同的市場經濟模式。過去40多年中國經濟取得的成功，是改革開放政策的成功，也是發揮市場機制作用和發揮政府作用有效結合的成功。這是中國經濟發展的寶貴經驗。

據英媒2月16日報道，USTR在一份新的評估報告中表示，美國需要尋求新的戰略並更新其國內貿易工具，以應對中國「政府主導的非市場政策和做法」。

報告指出，特朗普（Donald Trump）政府兩年前簽署的「第一階段」貿易協議未能解決美國對中國產業政策和支持政策的根本關切，包括「鉅額財政資源」。此類支持包括對中國產業有利的監管支持，以及進口商品和服務的市場準入限制，通常都針對產能、生產和市場份額的特定目標。

報告還提到，美國需要更新國內貿易法工具，以反映中國貿易政策的當前現實，「為美國工人和企業爭取更公平的競爭環境」。

就此高峰表示，「我們注意到美方尋求更新國內貿易工具的表述。我們認為，美國作為世貿組織成員，應該使其貿易工具符合世貿組織規則，而不是另搞一套，以尋求新戰略為名，行單邊主義、保護主義、霸凌主義之實。」

關於中美經貿關係，高峰強調，希望美方採取理性務實的對華經貿政策，與中方相向而行，本着相互尊重、互利共贏的原則，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。