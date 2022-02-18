烏克蘭局勢｜俄烏安理會上互相措責　布林肯：俄國應宣布不會出兵

聯合國安理會2月17日舉行會議，商討烏克蘭局勢。俄羅斯在會上批評烏克蘭政府沒有遵守明斯克協定（Minsk Agreement），並對莫斯科作出無理指控。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則呼籲俄羅斯以行動證明沒有出兵烏克蘭的意圖。
美國有線新聞網絡（CNN）報道，布林肯臨時決定到紐約出席聯合國安理會會議，他表示俄羅斯繼續發放針對烏克蘭的不實資訊，為出兵烏克蘭製造理據。
布林肯重申率府的目的是為了避免戰爭，呼籲俄羅斯以外交方式解決危機。他稱已經邀請俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）下週在歐洲會面，並提議舉行北約—俄羅斯委員會（NATO-Russia Council）及歐洲安全與合作組織（OSCE）會議，為主要領袖進行峰會建立基礎。
他認為俄羅斯可以即時向全世界宣布無意入侵烏克蘭，並透過行動證明，安排撤軍和外交官重回談判桌，以及證明美國的估計錯誤。
俄羅斯副外長韋爾希寧（Sergey Vershinin）則批評西方國家對俄羅斯的指控是徒然和沒有理據，指明斯克協定實施已經7年，烏克蘭沒有履行的意圖。他強調，部分在烏克蘭邊境附近的俄羅斯士兵正返回駐紮地。
烏克蘭駐聯合國代表基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）在會上重申，烏克蘭仍然有意透過外交爭取和平解決爭議，而且有意與整個歐洲帶來和平、安全及穩定。他強調，俄羅斯如果選擇局勢升溫，烏克蘭會捍衛自己，同時呼籲莫斯科根據歷史教訓，放棄長年以來以威嚇及武力損害烏克蘭領土主權的政策。
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