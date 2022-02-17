烏克蘭局勢降溫？　俄英卻在微博用中文「開戰」網民圍觀

俄羅斯、烏克蘭緊張局勢或紓緩，美國總統拜登（Joe Biden）先前警告，俄羅斯或最快在16日發動入侵，沒想到16日到了，俄羅斯沒有入侵烏克蘭，倒是和英國在微博上「開戰」，有大陸網友評論說「做夢都沒想到開戰是在微博上」、「外國人打架用微博發聲明」。
湖北日報報道，15日下午，被認證為「英國首相約翰遜」的微博帳號@英國首相，在停止更新三個多月後，突然就烏克蘭局勢喊話俄羅斯總統普京，說「我們正處在懸崖邊緣」。
微博一發出，不少網友傻眼，怎麼喊話還吵到微博上了？普京看得懂嗎？還有熱心網友不嫌事大，幫忙@俄羅斯駐華大使館。
到了第二天，@俄羅斯駐華大使館還真回應了……（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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俄羅斯駐華大使館回應：「西方對俄羅斯開展信息戰的另一個例子是唐寧街的聲明，這份旨在進一步煽動其操控的圍繞所謂的『俄羅斯即將入侵烏克蘭』的歇斯底里情緒的聲明十分荒謬。」、「俄聯邦沒有進行任何重大軍事活動，部隊駐紮在本國領土上，不對任何人構成威脅。」
美國總統拜登先前堅稱，美方認為俄羅斯對烏克蘭「入侵」的可能性仍然存在，同時警告俄羅斯一旦入侵烏克蘭，將會造成不必要的「自我傷害」。而這一事件的俄烏雙方當事人卻表示，不打算用武力解決問題。
莫斯科當局16日宣布，軍事演習結束後，軍隊也將離開克里米亞。美國總統拜登表示，華府願意循「外交途徑」解決，但他也警告，俄軍「仍部署在威脅的位置」。
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