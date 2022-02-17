烏克蘭局勢｜拜登：俄羅斯正進行嫁禍行動　或數日內出兵

俄羅斯2月15日宣佈，西部和南部的首批軍隊在演習結束後已回到其基地。
美國總統拜登（Joe Biden）2月17日則延續此前態度，稱俄羅斯可能在未來數天出兵烏克蘭，指莫斯科正進行嫁禍行動，作為出兵烏克蘭的理據。
美聯社報道，拜登離開白宮前往俄亥俄州（Ohio）宣傳其基建方案時，被問到烏克蘭局勢，他表示華府沒見到俄軍撤出的迹象，指有理由相信俄羅斯正為入侵烏克蘭進行嫁禍行動，稱各種迹象都顯示俄羅斯準備出兵烏克蘭。
拜登日前與6名歐洲國家領袖、北約（NATO）及歐盟（EU）領袖舉行電話會談時稱，俄羅斯將會在16日對烏克蘭發動戰爭。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）對此表示質疑，要求美國拿出證據。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）隨後解釋道，美國情報預判的俄羅斯入侵時間並非2月16日，而是春季之內。布林肯將會在紐約當地時間17日較遲時間前往聯合國安理會，就烏克蘭局勢及俄羅斯威脅發言。
另據塔斯社2月16日報道，俄羅斯駐愛爾蘭大使菲拉托夫（Yuriy Filatov）在接受愛爾蘭廣播電視公司（RTE）電視頻道採訪時表示，俄羅斯西部的部隊可能會在3到4周內返回他們通常的陣地，「我們正在與白羅斯軍隊進行計劃中的演習。這些部隊將在2月20日被撤回。你可以在下周檢查」。
2月17日，俄新社引述烏東頓巴斯地區武裝組織說法，稱烏克蘭在當地時間17日凌晨向實際獨立的盧甘斯克人民共和國5個地區發射迫擊砲和手榴彈，違反明斯克停戰協議。烏克蘭否認主動展開攻擊，反指乃是武裝組織先行開火。
持續更新｜烏克蘭政府軍與烏東親俄武裝互相指控對方開火俄羅斯驅逐美國駐俄副大使出境「烏克蘭危機」這齣大戲是時候收場了俄羅斯：在國內調動軍隊乃主權權利 不理會投訴 望西媒嚴肅負責烏克蘭把加入北約目標寫入憲法？ 總統表態：應先全民公投