烏克蘭局勢｜拜登：俄羅斯正進行嫁禍行動　或數日內出兵

俄羅斯2月15日宣佈，西部和南部的首批軍隊在演習結束後已回到其基地。

美國總統拜登（Joe Biden）2月17日則延續此前態度，稱俄羅斯可能在未來數天出兵烏克蘭，指莫斯科正進行嫁禍行動，作為出兵烏克蘭的理據。



美聯社報道，拜登離開白宮前往俄亥俄州（Ohio）宣傳其基建方案時，被問到烏克蘭局勢，他表示華府沒見到俄軍撤出的迹象，指有理由相信俄羅斯正為入侵烏克蘭進行嫁禍行動，稱各種迹象都顯示俄羅斯準備出兵烏克蘭。

拜登日前與6名歐洲國家領袖、北約（NATO）及歐盟（EU）領袖舉行電話會談時稱，俄羅斯將會在16日對烏克蘭發動戰爭。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）對此表示質疑，要求美國拿出證據。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）隨後解釋道，美國情報預判的俄羅斯入侵時間並非2月16日，而是春季之內。布林肯將會在紐約當地時間17日較遲時間前往聯合國安理會，就烏克蘭局勢及俄羅斯威脅發言。

另據塔斯社2月16日報道，俄羅斯駐愛爾蘭大使菲拉托夫（Yuriy Filatov）在接受愛爾蘭廣播電視公司（RTE）電視頻道採訪時表示，俄羅斯西部的部隊可能會在3到4周內返回他們通常的陣地，「我們正在與白羅斯軍隊進行計劃中的演習。這些部隊將在2月20日被撤回。你可以在下周檢查」。

2月17日，俄新社引述烏東頓巴斯地區武裝組織說法，稱烏克蘭在當地時間17日凌晨向實際獨立的盧甘斯克人民共和國5個地區發射迫擊砲和手榴彈，違反明斯克停戰協議。烏克蘭否認主動展開攻擊，反指乃是武裝組織先行開火。