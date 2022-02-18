日本要求儘快釋放在華被捕公民　中國外交部回應

日本外務省稱一名50多歲日籍男性2021年12月在中國上海被拘留。目前仍處於拘留狀態，不清楚具體經過和理由。中國外交部發言人汪文斌2月17日回應。



據日本共同社2月17日報道，日本官房長官松野博一2月17日在記者會上提到，「接到了中方聯絡，稱因違反國內法律實施拘留。日本政府正強烈要求儘快釋放。」

松野博一透露，日方已要求中方讓日本領事與他會面。日本也在提供支援措施，例如聯絡他的家人。包括日本駐中國總領事館在內的部門正收集相關情報，以確認他被捕的詳細理由。日本駐中國總領事館也在要求與男子會面。

松野博一披露多次向中國要求，以人道理由讓一名70多歲日本男子返日。最終，該男子在沒獲准返日的情況下2022年2月7日在中國去世，日本已就此事向中方抗議。（AP）

日本放送協會2月17日稱，中國當局未說明男子違法行為是什麼，但中國國安當局懷疑涉及間諜活動，或是其他不法行為。2015年前後起，接連有日本人因涉嫌間諜罪等在中國被逮捕。

2月17日，日本時事社記者向中國外交部發言人汪文斌提問，「2021年12月，一名日本男性在上海被拘押。請問他究竟是因為什麼問題、觸犯了什麼法律而被拘押？另外，如果他沒有被釋放的話，目前他的健康狀況如何？」

汪文斌回應稱，他不了解記者提到的情況。但他可以告訴記者的是，中方一貫依法對涉嫌違反中國法律的外國公民進行處置，並根據《維也納領事關係公約》和雙邊領事條約的相關規定，為相關國家駐中國使領館官員執行領事職務提供必要協助。