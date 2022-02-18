烏克蘭局勢｜中國駐聯合國代表：強調問題需落實新明斯克協議

新華社2月17日報道，中國常駐聯合國代表張軍在聯合國安理會上，闡述中方對烏克蘭局勢立場，強調解決烏克蘭問題，要回到落實新明斯克協議。



聯合國安理會17日就烏克蘭問題舉行公開會議，審議新明斯克協議的執行問題。張軍表示，新明斯克協議是各方公認的、有約束力的解決烏克蘭問題的基礎性政治文件，理應得到有關各方的全面和有效執行。

張軍表示，解決烏克蘭問題，要回到落實新明斯克協議這一原點上。中方希望有關各方展現建設性態度，通過對話協商解決新明斯克協議執行中出現的分歧。張軍指出，當前形勢下有關各方應當保持理性，堅持政治解決的方向，在充分考慮彼此合理安全關切和相互尊重基礎上，通過平等協商妥善解決分歧。

張軍重申中方支持一切有利於緩和緊張局勢的努力，通過談判達成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，將為歐洲地區實現持久和平穩定奠定穩固的基礎。中方相信歐洲國家會作出符合自身利益的戰略自主決策。中方也支持聯合國秘書長為緩解緊張局勢開展的斡旋努力。

另外，張軍指出北約擴張是處理當前圍繞烏克蘭問題的緊張局勢繞不開的問題。張軍批評北約在冷戰結束後一再擴張，與維護共同安全的時代潮流背道而馳。中方敦促有關國家吸取歷史教訓，秉持共同合作，堅持通過對話協商增進互信、解決爭端，多做有利於世界和平與地區穩定的事。