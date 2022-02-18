載有數千保時捷與林寶堅尼新車　赴美途中起火　貨輪正隨水漂流

一艘大型貨輪2月16日下午在大西洋亞速爾群島（Azores islands）對開水域發生火災。船上滿載福士集團（Volkswagen Group）的豪華汽車。在所有船員獲救後，貨輪現在處於無人駕駛的狀態。



發生火警的貨船名為「費利西蒂王牌」（Felicity Ace），懸掛巴拿馬旗幟。葡萄牙海軍和空軍救出貨船上22名船員，並將他們送往當地一家酒店。貨船目前無人駕駛，在海上隨水漂流。

福士集團一封內部電郵稱，貨船上載有3,965輛新車。

集團旗下品牌除了福士外，還有保時捷（Porsche）、奧迪（Audi）和林寶堅尼（Lamborghini）等。

圖為運車數千輪名車、在大西洋失火的巴拿馬籍貨輪。（翻攝自葡萄牙空軍Youtube）

電郵內文稱超過100輛原定運往美國德州侯斯頓的GTI、Golf R和ID.4型號汽車面臨被燒毀風險。

這對於面對供應鏈緊張、勞工和晶片短缺的汽車製造業來說，又是一記沉重打擊。

圖為運車數千輪名車、在大西洋失火的巴拿馬籍貨輪。（翻攝自葡萄牙空軍Youtube）

運載數千名車

保時捷一名發言人稱，公司估計事發時貨輪載有約1,100輛保時捷。

林寶堅尼則拒絕提供受影響的汽車數量和型號的資訊，僅稱正在與船公司了解情況。

葡萄牙海軍稱，貨船開往羅德島戴維斯維爾（Davisville）的一個港口途中，其中一個貨艙甲板起火，船員發出求救訊號。

在當地時間16日晚上，船主在安排將「費利西蒂王牌」拖到港口有關事宜。

葡萄牙海軍稱會繼續留在現場觀察情況，目前未通報發現任何污染。