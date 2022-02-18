新冠肺炎｜世衛：確診個案數字高企國家　隔離期可從14天減至7天

世界衛生組織（WHO）2月17日建議，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案數字高企的國家，可在一些情況下將隔離天數從14天縮減至7天。
世衛17日發布的新指引稱，對於那些正在致力應對病例急增的國家來說，它們可在一些情況下將隔離縮短，這樣有助減緩關鍵服務所承受的壓力。
組織舉例稱，在沒出現症狀的情況下，檢測結果呈陰性的人隔離期可縮短至7天，沒做檢測者的隔離期可縮短至10天。
世衛在這份暫行指引中也稱，如政府無法進行大量檢測，可用「沒出現症狀」這一指標來取代檢測程序。
指引內文稱，處於類似情況的國家或可考慮放寬對病毒接觸者的追蹤措施。
世衛建議，對於那些跟感染病毒者接觸過的人，國家政府應優先考慮感染風險最高群體，如醫療保健人員、本身患有疾病以及未接種疫苗的人。
一些國家如美國、德國和瑞士等已縮短隔離期，以應對因新冠肺炎變異病毒株Omicron（奧密克戎）掀起的疫情。
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