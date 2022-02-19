烏克蘭局勢｜法德外長警告俄國虛構出兵理由　英駐烏使館暫離基輔

烏克蘭局勢持續不穩，英國政府2月18日決定暫時將駐烏克蘭大使館遷離基輔（Kyiv），法德兩國外長則警告俄羅斯不要為出兵烏克蘭而偽造理據。



《衛報》報道，英國外交部宣布，駐烏克蘭大使館將會由基輔暫時遷至西部鄰近波蘭邊界城市利沃夫（Lviv），是繼美、加、澳之後，再有西方國家的使館暫時遷址，不過英國駐當地大使西蒙斯（Melinda Simmons）則決定與部分人員留守基輔，協助公民離開。

外界憂慮俄羅斯可能入侵烏克蘭，多國情報顯示莫斯科或偽造出兵理據。德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）與法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）同日發表聯合聲明，指留意到自稱獨立的「頓涅茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）和「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republic）安排當地民眾撤到俄羅斯，作為烏克蘭可能發動攻擊的預防措施。

法德外長表示，有關指控沒有根據，同時敦促俄羅斯運用影響力，要求該兩個地方保持克制和緩和局勢。他們亦憂慮組織的事件可能被誤用為軍事衝突的借口。

烏克蘭局勢：烏克蘭總統澤連斯基（右）2月17日到東部頓涅茨克前線視察。（AP）

烏克蘭國防情報部門同日指出，當局的情報顯示，俄羅斯特工或計劃在頓涅茨克的多座建築物安裝炸藥，企圖嫁禍烏克蘭發動恐怖襲擊，為俄軍出兵製造證據。烏克蘭政府呼籲頓涅茨克民眾留在家中，避免使用公共交通工具。