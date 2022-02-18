烏克蘭局勢｜兩親俄地區宣布把平民大規模撤往俄羅斯

烏克蘭東部局勢升溫，兩個親俄地區、即自稱獨立的頓涅茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）與盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic），其領導人2月18日分別宣布把平民大規模撤往俄羅斯。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）同日指，烏東情況正在惡化。



俄羅斯衛星通訊社指，頓涅茨克人民共和國領導人普希林（Denis Pushilin）先公布消息，他指烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）將很快下令烏克蘭軍在該地區發動攻勢。他又指，烏克蘭已準備以武力奪取頓巴斯。

盧甘斯克人民共和國也發表了類似聲明，宣布將把平民疏散到俄羅斯。

烏克蘭局勢：圖為頓涅茨克的街景，圖片攝於2022年2月14日（AP）

普希林稱，根據與俄羅斯政府達成的協議，俄方將在羅斯托夫州為頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的民眾劃出地方，在邊境檢查站為快速過境創造條件。

英媒18日報道，獲俄羅斯支持的普希林指，俄方同意為民眾提供住宿的地方，婦孺及老人會獲優先安排。

在之前一天的2月17日，烏克蘭政府軍與烏東親俄武裝互相指控對方開火。

普京：烏東情況惡化

法媒報道，俄羅斯總統普京18日在莫斯科與白羅斯（Belarus，前譯白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）舉行記者會時表示「目前我們看到（烏東）情況在惡化。」

2014年，頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國分別自行宣布成立，烏克蘭政府同年發起軍事行動，「頓巴斯戰爭」爆發，9月各方簽訂明斯克協議，內容包括停火，但之後各方仍不斷有衝突，互相指責對方違反協議。