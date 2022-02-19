IAEA公布日本福島核廢水調查進展　4月提交報告

國際原子能機構（IAEA）調查小組18日下午舉行網上記者會，介紹自14日起在日本福島實地考察核廢水處理的情況。



IAEA副總幹事埃夫拉爾（Lydie Evrard）18日以視像形式出席記者會。據日本TBS新聞網18日報道，她稱機構不對日本的計劃批准或否決，但是會對核污廢水排海的安全標準等進行評估。

她稱：「IAEA正在傾聽，並非常認真地對待人們對日本政府處理核污染水計劃的擔憂，（調查小組）以科學為基礎進行客觀、高透明的調查，但最終作出排放決定的始終是國家的責任。」

國際原子能機構調查小組2022年18日下午舉行線上記者會，副總幹事埃夫拉爾18日以視像形式出席。圖為日本外國記者中心提供的圖片。（AP）

報道稱，IAEA對福島第一核電站的核污染水的調查監測，不局限在排放入海前，還將在日本政府排放入海時，以及排海後的若干年內持續進行。

埃夫拉爾稱，IAEA技術工作組在福島核電站現場考察核污染水處理設備，並且對核污染水進行了隨機取樣。IAEA將會把福島核污染水樣本送往其所屬的3處檢測機構進行分析檢測，驗證核污染水樣本的成分、濃度等指標是否與日本方面提供的數據一致，預計4月下旬發布具體分析報告。

《日本經濟新聞》稱，IAEA三月還將派員對日本核能監管體系進行調查，並另外編寫發布一份報告。

圖為日本東京電力公司提供的照片，相中國際原子能機構成員2022年2月15日在福島第一核電站進行實地視察。（AP）

《環球時報》19日引述日媒稱，福島第一核電站的運營方東京電力公司已制定好核廢水排放入海所需的管道、水泵等設備的工程計劃，目前該工程計劃正接受日本原子能規制委員會的審查。接下來，只要審查通過，且獲得福島當地民眾接受，預計東京電力公司最快6月開始動工。

2011年「三一一」大地震導致福島第一核電站堆芯熔毀、放射性物質外泄，持續冷卻堆芯的作業以及雨水、地下水流入反應堆設施產生大量核污水，並在不斷增加。目前福島第一核電站內共儲存約130萬噸核污水。

日本政府2021年4月決定，準備將福島第一核電站的核污水經過濾並稀釋後排放入海。運營福島第一核電站的東京電力公司計劃2023年春季開始，將廢水排入1公里外的近海，水下12米處。

此舉在日本國內和周邊國家引起擔憂，福島縣漁業協會持續反對排放核污水入海，國際觀察人士強烈呼籲日方在與周邊國家充分協商的基礎上慎重做出決策。

中國外交部發言人汪文斌2月15日在例行記者會上稱，中方希望國際原子能機構技術工作組秉持客觀、公正、科學原則，對日本福島核污染水處置進行全過程的獨立評估與監督核查，確保核污染水處置絕對安全。他稱日方應正視國際社會關切，撤銷向海洋排放的錯誤決定，停止推進各項準備工作。