商務部反駁美國指中國未有履行世貿組織承諾

北京商務部2月18日，就美國貿易代表辦公室發布的《2021年中國加入世貿組織承諾報告》，指中方未有履行加入世貿組織承諾進行反駁，批評報告缺乏法理及事實根據，中方對此堅決反對。
商務部發言人指出，報告沒有依據世貿組織客觀評價中國履行世貿組織承諾情況，而是基於單邊主義、貿易保護主義思維，無視中國在履行世貿組織承諾方面取得的巨大成績，否認中國對多邊貿易體制和世界經濟作出的重要貢獻。
發言人表示，中國加入世貿組織20多年來全面履行世貿組織承諾，不斷擴大市場開放，關稅總水平由15.3%降至7.4%，並完善社會主義市場經濟體制和法律體系，提高經貿政策透明度，履行世貿組織通報義務。發言人表示，從2021年完成的第八次對華貿易政策審議來看，中國在履約、合規、改革開放的良好形象得到了世貿組織成員的廣泛認可和積極評價。
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發言人強調，中國始終堅定支持多邊貿易體制，踐行真正的多邊主義。中方願與各方共同捍衛多邊貿易體制的核心價值和基本原則，推動世貿組織第12屆部長級會議取得具體成果。