聯合國人權辦：冬奧前不公布新疆報告

撰文：王忠會
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聯合國人權事務高級專員辦事處（聯合國人權高專辦）稱，人權高專沒有在北京冬奧會前訪問中國的計劃，新疆問題報告也不會在北京冬奧會前發布。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）的發言人科爾維爾（Rupert Colville）1月28日證實媒體此前報道，稱中國已同意允許聯合國人權事務高級專員在2022年上半年，即北京奧運會之後訪問新疆地區。

有港媒1月27日引述知情人士透露，中國已同意在「北京冬奧會閉幕後的上半年」，接待聯合國人權事務高級專員巴切萊特訪問新疆。

巴切萊特的發言人科爾維爾（Rupert Colville）對美媒表示，巴切萊特正在與中國就可能在2022年上半年訪問中國進行談判，但訪問必須是「有意義的，在不受監督的情況下」進入新疆地區。

科爾維爾對媒體稱，此次擬議中的訪問與聯合國關於新疆問題的報告是分開的。

他說：「我可以向你保證，（我們的團隊）將避免任何不愉快的接觸。」

科爾維爾28日對媒體稱，巴切萊特在北京冬奧會前沒有訪問中國的計劃，備受期待的新疆問題報告也不會在北京冬奧會前公布。

科爾維爾告訴媒體：「關於今年（2022年）上半年可能的訪問的討論仍在繼續，但很明顯，在定於2月4日至20日舉行的北京冬奧會之前不會進行。有關訪問的參數仍在討論之中，尚未作出最後決定或達成協議。」

至於新疆報告，他也指出：「很明顯，不會在北京冬奧會開始前公布」，但據他所知，新疆報告正處於最後的定稿階段。

他解釋說，一旦新疆報告完成，就會像所有這類報告一樣，送交中國政府徵求意見。只有這樣做之後才會被公開。

港媒引述消息人士稱，巴切萊特最近已經獲得了北京方面的批准，將在北京冬奧會閉幕後訪問新疆地區，前提是此次訪問應該是「友好的」，而不是進行有罪推定式的所謂調查。

消息人士稱，北京方面還呼籲巴切萊特辦公室拒絕響應華盛頓方面的要求，不要在北京冬奧會前發布有關新疆的報告。

聯合國人權專員或訪新疆　正與中國討論中國傳同意聯合國專員北京冬奧後訪新疆美國議員促聯合國在北京冬奧前　公布新疆人權報告

2022年1月18日，美國參議員默克利（Jeff Merkley）和眾議員麥戈文（James McGovern）給聯合國人權事務高級專員巴切萊特寫了一封公開信，要求她在2月4日北京冬奧會開幕之前發布關於新疆人權評估的報告。

1月28日中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應相關報道稱，中方歡迎聯合國人權高專巴切萊特女士訪華並參訪新疆。中方早已發出邀請。雙方一直就此保持溝通。中方的立場是一貫、明確的。

趙立堅指出，訪問的目的是促進雙方之間的交流與合作。中方反對任何人利用此事進行政治操弄。

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