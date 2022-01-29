聯合國人權辦：冬奧前不公布新疆報告

聯合國人權事務高級專員辦事處（聯合國人權高專辦）稱，人權高專沒有在北京冬奧會前訪問中國的計劃，新疆問題報告也不會在北京冬奧會前發布。



聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）的發言人科爾維爾（Rupert Colville）1月28日證實媒體此前報道，稱中國已同意允許聯合國人權事務高級專員在2022年上半年，即北京奧運會之後訪問新疆地區。

有港媒1月27日引述知情人士透露，中國已同意在「北京冬奧會閉幕後的上半年」，接待聯合國人權事務高級專員巴切萊特訪問新疆。

巴切萊特的發言人科爾維爾（Rupert Colville）對美媒表示，巴切萊特正在與中國就可能在2022年上半年訪問中國進行談判，但訪問必須是「有意義的，在不受監督的情況下」進入新疆地區。

科爾維爾對媒體稱，此次擬議中的訪問與聯合國關於新疆問題的報告是分開的。

他說：「我可以向你保證，（我們的團隊）將避免任何不愉快的接觸。」

科爾維爾28日對媒體稱，巴切萊特在北京冬奧會前沒有訪問中國的計劃，備受期待的新疆問題報告也不會在北京冬奧會前公布。

科爾維爾告訴媒體：「關於今年（2022年）上半年可能的訪問的討論仍在繼續，但很明顯，在定於2月4日至20日舉行的北京冬奧會之前不會進行。有關訪問的參數仍在討論之中，尚未作出最後決定或達成協議。」

至於新疆報告，他也指出：「很明顯，不會在北京冬奧會開始前公布」，但據他所知，新疆報告正處於最後的定稿階段。

他解釋說，一旦新疆報告完成，就會像所有這類報告一樣，送交中國政府徵求意見。只有這樣做之後才會被公開。

港媒引述消息人士稱，巴切萊特最近已經獲得了北京方面的批准，將在北京冬奧會閉幕後訪問新疆地區，前提是此次訪問應該是「友好的」，而不是進行有罪推定式的所謂調查。

消息人士稱，北京方面還呼籲巴切萊特辦公室拒絕響應華盛頓方面的要求，不要在北京冬奧會前發布有關新疆的報告。

2022年1月18日，美國參議員默克利（Jeff Merkley）和眾議員麥戈文（James McGovern）給聯合國人權事務高級專員巴切萊特寫了一封公開信，要求她在2月4日北京冬奧會開幕之前發布關於新疆人權評估的報告。

1月28日中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應相關報道稱，中方歡迎聯合國人權高專巴切萊特女士訪華並參訪新疆。中方早已發出邀請。雙方一直就此保持溝通。中方的立場是一貫、明確的。

趙立堅指出，訪問的目的是促進雙方之間的交流與合作。中方反對任何人利用此事進行政治操弄。