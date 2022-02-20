本週大事｜阿富汗的錢　美國可拿來分一分？拜登解凍資金為何捱轟

美國總統拜登（Joe Biden）在2月11日簽署行政命令，解凍2021年塔利班重掌阿富汗政權後，遭美國凍結的70億美元外匯存款。拜登計劃將一半的35億美元用於向阿富汗提供人道主義援助的信託基金，將另外35億美元給予九一一襲擊美國的受害者家屬。



拜登的決定惹來了反彈。阿富汗塔利班發言人譴責美國的做法有如盜竊，喀布爾的街上爆發示威；在海外的阿富汗僑民——即使他們反對塔利班，同批評拜登的做法，只會讓阿富汗的狀況更差。

阿富汗前總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）表示，這筆款項不屬於任何政府，而是阿富汗人民，促請拜登改變其決定。

圖為2月16日，阿富汗喀布爾，一名腿受傷的男子站在待分配的食物與物資旁邊。（AP）

美國才是始作俑者

美國不希望這筆錢落入塔利班的手中是可以理解的，鑑於塔利班初次掌權時的惡劣情況，美國及其盟友一直要求塔利班組建一個更具包容性的政府，保障女性和少數族裔的權利，並斷絕與恐怖組織之間的聯繫。塔利班現時顯然未完全做到。

但是，阿富汗會變成今天的模樣，最直接理由是美國在20年的阿富汗戰爭後，在一個完全缺乏遠見及計劃的撤軍所造成，責任應落在美國身上。這70億的資金不屬於美國，而人道援助的款項應來自美國的國庫，而非阿富汗本國的儲備。

「九一一」與阿富汗沒有直接關係

同時若把資金與「九一一」襲擊扯上關係更是一個錯誤：2001年襲擊美國的事件中，劫機者15人來自沙特、2人來自阿聯酋、1人來自黎巴嫩及埃及，沒有一個是阿富汗人。而即使當年的阿富汗為主謀的拉登（Osama bin Laden）提供了庇護，今天阿富汗人的年齡中位數僅18歲，很多人根本未經歷過「九一一」襲擊。

圖為2月15日，阿富汗首都喀布爾，示威者手持標語反對美國總統拜登的做法。（AP）

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲主任希夫頓（John Sifton）聲明表示，這一決定創造一個壞先例，且無助於解決阿富汗大規模人道主義問題。

自塔利班掌權後，聯合國及其他人道主義組織努力說服美國放寬對阿富汗的經濟封鎖，全國近4000萬人口中的一半以上面臨嚴重飢餓，聯合國秘書長安古特雷斯 （Antonio Guterres）在1月份呼籲世界銀行立即發放12億美元的重建資金，以緩解阿富汗人道主義需要。