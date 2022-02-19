新冠肺炎｜日本研究：第三針混打莫德納疫苗抗體水平更高

日本研究發現，在第一及第二針接種輝瑞（Pfizer）的新冠疫苗後，第三劑接種莫德納（Moderna）疫苗，體內產生的抗體數目會較3針均是輝瑞疫苗的更高，但出現副作用的機會也稍為上升。



日本《東京新聞》2月18日報道，日本厚生勞動省研究小組對最早接種第3針的醫護人員進行研究調查，對比3針都接種輝瑞疫苗，及在第3針轉打莫德納疫苗的分別。

圖為2021年6月，東京都一個正接種莫德納疫苗的接種中心。（Getty）

研究發現在接種第3劑輝瑞疫苗一個月後，體內平均抗體水平是接種前的54.1倍；而第3劑改為接種莫德納疫苗，抗體水平則有67.9倍，顯示在第3針「混打」莫德納疫苗會有更高的抗體水平。

不過，第3針接種莫德納後產生副作用的機會亦較高，除有69.6%的人會感到頭痛外，有接近一半49.2%的人都出現38度以上的發燒，相比3針都接種輝瑞數字分別僅69.1%及21.4%。研究代表，順天堂大學客席教授伊藤澄信表示，應對Omicron變種病毒株，第3針加強劑接種莫德納疫苗更有效，但需要平衡產生的副作用才可。