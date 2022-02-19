烏東2州才撤走公民　第2枚炮彈疑在羅斯托夫州爆炸　俄羅斯將調查

俄羅斯衛星通訊社2月19日引述消息人士稱，有第二枚炮彈疑似在靠近烏克蘭邊境的羅斯托夫州（Rostov）爆炸。俄羅斯聯邦偵查委員會稱將調查。



羅斯托夫州西部與烏克蘭東部頓涅茨克州及盧甘斯克州接壤，當地近日炮火頻傳。烏克蘭政府軍與頓涅茨克及盧甘斯克親俄武裝分子互相指控對方開火。而在19日較早時，大批身在兩州的民眾才被撤離，進入俄羅斯的羅斯托夫州。

一名執法機關的消息人士告訴衛星通訊社，又一枚炮彈在靠近俄烏邊境的羅斯托夫州塔拉索夫斯基區（Tarasovsky）境內爆炸。

他說：「在離第一次爆炸不遠的地方又發生了一次爆炸。這是蘇聯時期的‘冰雹’彈，120毫米的燃燒彈。」

圖為2022年2月17日，在烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）一個流動檢查站，烏克蘭國民衛隊部隊成員在與保安部隊探員及警察執行聯合任務。（AP）

俄羅斯國際文傳電訊社19日稱，俄羅斯聯邦偵查委員會19日公布，在一枚來自烏克蘭的炮彈落入俄羅斯境內羅斯托夫州並發生爆炸後，委員會將開始調查事件。

俄聯邦偵查委員會稱：「俄羅斯聯邦偵查委員會主席巴斯特雷金指示該委員會偵查人員就這一事實進行刑事立案，並對事件所有情況進行仔細和全面的調查。」

圖為2022年2月17日，在烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）一個流動檢查站，烏克蘭國民衛隊部隊成員在與保安部隊探員及警察執行聯合任務。（AP）

此前已自行宣布獨立的頓涅茨克和盧甘茨克領導人宣布，由於來自基輔的威脅，將公民臨時撤離到（俄羅斯）羅斯托夫州 。頓涅茨克領導人普希林（Denis Pushilin）稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）近期將對軍隊下達命令轉為進攻，實施對頓涅茨克和盧甘茨克的侵略計劃。

19日，熟悉情況的消息人士對俄羅斯衛星通訊社稱，莫斯科時間早上10時（香港時間下午3時）有10,356人從頓巴斯地區越過俄烏邊界進入俄羅斯 ，其中有4,527名俄羅斯公民，5,806名烏克蘭公民和23名外國人。

頓涅茨克和盧甘茨克領導人在2月19日簽署總動員令。