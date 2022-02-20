Tesla中國宣布大規模召回　合計2.6萬輛車

中國國家市場監督管理總局2月18日公告顯示，特斯拉（上海）有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。



根據召回公告顯示，特斯拉（上海）有限公司自即日起，召回2020年12月28日至2022年1月15日期間生產的部分國產Model 3（12,003輛）和Model Y（14,044輛）電動汽車，共計26,047輛。

此次召回的原因是部分特斯拉車輛的熱泵電子膨脹閥定位時會有微小移動，因為軟件（2021.44至2021.44.30.6版本）沒有糾正功能，長期可能造成閥門部分開啟，熱泵壓縮機停止工作，從而導致車內製熱功能失效。

值得注意的是，A股上市公司三花智控作為中國國內電子膨脹閥產品領域的龍頭上市公司此前宣布向特斯拉供貨。

在上述狀態下，尤其是車外氣温低於零下10度時，擋風玻璃除霜系統運行達不到國家相關法規規定的除霜效果，而除霜功能下降對駕駛員視野造成不良影響，從而增加車輛在寒冷天氣行駛時發生碰撞風險的可能，存在安全隱患。

針對以上缺陷，特斯拉（上海）有限公司將通過汽車遠程升級（OTA）技術為召回範圍內的車輛進行軟件升級，用户無需到店即可完成召回；對於無法通過汽車遠程升級（OTA）技術實施召回的車輛，特斯拉（上海）有限公司將通過特斯拉服務中心聯繫相關用户，為車輛免費升級軟件，以消除安全隱患。