Elon Musk私人航班資料　少年Twitter出po追蹤：符合條件可刪賬號

美國19歲大學生史威尼（Jack Sweeney）在Twitter經營15個航班追蹤的賬號，方法是利用他打造的機器人（Bot）自動發布名人搭乘私人飛機在機場起降的消息。據史威尼表示，Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）曾提出支付5千美元（約港幣3萬9千元），交換下架追蹤他私人飛機的賬號。



《國會山報》轉述《Protocol》報道指出，史威尼追蹤馬斯克搭乘私人飛機的賬號Elon Musk's Jet（@ElonJet）人氣最高，跟隨者現已超過11萬，受歡迎到馬斯克本人私訊，稱「我不喜歡被個瘋子打中的想法」，提出願付5千美元交換關掉賬號。

史威尼當時回覆馬斯克，「有機會把價碼提高到5萬美元（約港幣39萬元）嗎？這在大學將是很大的幫助，還可能讓我買到一輛車，甚至可能是輛Model 3」。

馬斯克跟史威尼之間的最後一次交流發生在1月19日，當時史威尼提出，只要馬斯克給他一個實習的位置，就會無償刪除賬號。據指馬斯克還沒閱讀這條訊息。

儘管馬斯克私人飛機的狀態是公開訊息，但只有那些極為了解業界的人士才會知道去哪裏找資料。史威尼也向馬斯克解釋，自己怎麼能夠發現他的私人飛機相關公開可用數據，並且設計出一個自動在Twitter發布飛機狀態的演算法。

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