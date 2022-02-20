西班牙主題樂園天花板塌下壓傷13人　遊客驚嚇奔逃影片曝光

撰文：許懿安
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西班牙馬德里一個主題遊樂場內的大劇院2月19日出事，發生屋頂部份塌下的意外，13人受傷，其中8人需送院。

當地緊急服務部門稱，意外發生時，「大劇院」正舉行一場私人活動，此時200平方米的石膏板天花板突然從接近10米的高處掉落，砸中觀眾席。

西班牙馬德里救護部門接報到場。（Twitter@EmergenciasMad）

據El Mundo等媒體稱，名為馬德里遊樂園（Parque de Atracciones de Madrid）的大型劇場19日下午2時左右發生意外，劇院內的部份天花板突然坍塌，13名年齡介乎30歲到50歲民眾受傷。影片顯示，大片建材墜落，直接砸在劇院觀眾席上，場內所有人大吃一驚，一邊逃跑，一邊高聲呼叫，現場一片混亂。

馬德里市議會緊急資訊辦公室事後在Twitter發文，稱意外中13人受傷，其中8名女傷者因腦震盪、焦慮等多重創傷而需送院就醫，另有5人當場確認傷勢無礙。

報道稱，劇院當天被借予格雷多斯聖地亞哥學校作為會議場地，事發時有1000人在內。所幸天花板崩塌時多數與會者都在外面，才沒有導致更嚴重傷亡。

消防隊已對涉事設施進行檢查，當地警方也已就事件展開調查。

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