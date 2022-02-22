PPxTIFFANY金鷹手錶險流標　幾經波折終由華裔青年付5,000萬接手

還記得2021年底 Phillips（富藝斯）The 2021 New York Watch Auction拍賣會上售出的那款PPxTIFFANY金鷹5711（5711/1A-018）嗎？當時手錶是以含佣金6,503,500美金（約5073萬港元）的天價售出，一舉奠定這款型號的價格天花板記錄。結果到了2022年1月底事情有了變化⋯⋯由於富藝斯拍賣行始終聯繫不上那位得標的紐約收藏家，等於超過650萬美金的得標價變成了空喊，遲遲無法找到人付款，手錶得標後弄得有點隱性流標的味道。



想當然富藝斯拍賣行不會放着得標商品就這樣懸在空中，最終結果交回給百達翡麗的總裁Thierry Stern和TIFFANY & Co.傳播暨執行副總裁Alexandre Arnault共同決定手錶的下家，兩位在同場出價的眾多拍賣者中相中了一位近年在鐘錶收藏界迅速崛起的31歲華裔青年Zach Lu，這位年輕收藏家據稱在他15歲開始就已經入坑百達翡麗名錶（可見他的家世也是不簡單），他在The 2021 New York Watch Auction拍賣會上便是該只5711/1A-018的熱烈追求者之一，當晚他喊價喊到500萬美金後決定收手，後來手錶是以535萬美金（未含佣前的價格）被那位喊了價又不履約的收藏家標走。心有不甘的Zach因為認識Thierry Stern有十多年時光，兩人算是滿熟的舊識，因此他也曾試着詢問Thierry Stern有沒有可能購買剩下的169只5711/1A-018的其中一只，當時Stern先生是告訴他這些PPxTIFFANY金鷹5711要賣給誰主要是由TIFFANY & Co.公司決定，因此無法幫Zach Lu爭取到其中的一個名額。

Patek Philippe x TIFFANY 金鷹5711/1A-018開箱（點擊及放大瀏覽）▼▼▼

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結果劇情發展有點峰迴路轉，Zach Lu雖然不在TIFFANY & Co.公司那169只的買主名單內，但是因為他在拍賣會上熱絡出價的強烈入主慾望打動了TIFFANY公司，因此Alexandre Arnault主動聯繫Zach Lu詢問他願不願意以當初他最初出價金額的500萬美金（含佣620萬美金）重新入手這款被惡意棄標的5711/1A-018，Zach Lu獲得對方承諾保留一週的時間讓他好好考慮，結果Zach Lu一小時後就回覆Alexandre Arnault說他願意接手這款錶。而且由於該只5711/1A-018的拍賣收益是要捐贈給美國的大自然保護協會（The Nature Conservancy），因此富藝斯拍賣行也承諾會按照原先得標的6,503,000美金，將Zach Lu出價與原得標價的差額補足分毫不少地全部捐給該協會，成就這樁慈善義舉。

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事情至此大概告一段落，以原本出價意外重新購得5711/1A-018的Zach Lu甚至還額外獲得Alexandre Arnault加碼贈送的TIFFANYxSUPREME手鍊和潮T，而向來喜歡在社群軟體開心分享新收藏的Zach Lu也興奮地請富藝斯鐘錶部美洲區主管暨國際策略顧問Paul Boutros幫他開箱原本應該是頭香的PPxTIFFANY金鷹5711。影片中Paul Boutros先打了TIFFANY的外盒，裏面是PP手錶的經典木盒，接着他把手錶從木盒中取出，然後對面伸出了一隻手接過PPxTIFFANY金鷹5711，不用說伸手出來接錶的就是Zach Lu本人囉。

拿到了心中夢寐以求的手錶後，Zach Lu隔幾天繼續在IG Po文，照片中他手上戴着剛拿到的PPxTIFFANY金鷹5711並身穿TIFFANYxSUPREME潮T加上手鍊，開心地與促成這筆交易的Alexandre Arnault合照，趕在農曆春節期間入手自己心中的愛錶，雖然代價不菲，但想必Zach Lu的心中應該是很滿足又享受的。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：IG瘋傳600多萬美金PPxTIFFANY金鷹5711開箱影片 買家身份曝光】