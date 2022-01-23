2022新年開運手錶10大推介　Rolex、Cartier、Piaget讓你鴻運當頭

性感的鮮紅、內斂的酒紅、屬於大自然的珊瑚紅、還是稍微偏橘的紅…就用你手腕上戴的各種不同紅調腕錶推薦Top 10！迎接2022年，讓你鴻運當頭一整年。



新年想穿著得喜慶醒神，除紅色上衣、褲子外，今年不妨入手一隻紅色手錶迎來好運吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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10大開運紅色手錶詳細介紹：

1. Rolex

Rolex不只男生愛，女孩戴上它，更散發一股性感的帥氣，「Oyster Perpetual」系列腕錶，推出一系列展現鮮艷色彩錶面的中性腕錶，錶徑從31mm～41mm皆有，珊瑚紅、天空藍、櫻花粉、活力橘、勞力士綠…等搶眼的錶盤顏色，不僅令蠔式錶殼的輪廓更突出，也讓你舉手投足都是眾人焦點！

2. Cartier

Cartier腕錶向來是不少男、女會初入手的品牌首選，而最近又有一系列主打中性腕錶的款式，深受矚目，那就是承襲過往經典圓型設計特徵，並重新賦予新意的「Pasha」！為展現出「Pasha」獨特鮮明的錶觀，特別在錶盤正中央嵌入正方形的分鐘軌，圓中帶方的設計，別具一格；而上下左右也皆以超大尺寸的阿拉伯數字（12、3、6、9）點綴，不僅相當引人注目，更充滿了現代時尚魅力；共分為35毫米及41毫米兩個尺寸大小；錶殼與錶帶之間錶之間還融入了品牌常見的「巴黎飾釘」，銜接著半突狀的錶冠，連貫整體視覺。

這次為了即將到來的農曆新年，更推出全紅版款式，既然這個月是2022年開春元月，戴上應景的紅色「Pasha」錶慶新年，也不為過吧？

3. Hermès

若說Hermès的工藝腕錶是真正的藝術品也不為過，它們都是真正的原創作，具備極高的收藏價值。而與品牌合作多年的畫家Alice Shirley，則時常以自然環境為靈感來創作，透過她敏銳的觀察力與天馬行空的想像力，畫出各式生物與花草叢林，以表達自己對環境的想法，也希望能喚起人們對自然生態的關懷。看看這隻藏於熱帶無花果樹的繁茂枝葉間的獅頭微繪面盤，有點呆萌、可愛的表情，實在有夠療癒。

4. Chanel

自2015年推出起，迅速躍升Chanel旗下經典腕錶系列的「Boy・Friend」，光從命名就很有巧思！「Boy・Friend」可說是繼「J12」後，又一男、女皆宜的中性腕錶主打系列，不同於「J12」的個性運動風，「Boy・Friend」的設計及構造更加方正、簡潔，甚至帶有點古典建築感味道在其中，捨去繁複裝飾的「Boy • Friend」，配戴起來也更加優雅。

其原創概念就如品牌為這系列注入的宗旨一般：「Boy • Friend」是為那群勇於開創自我風格的女性們而設計。有沒有男朋友不打緊，只要戴上「Boy • Friend」，風格是重點，而妳就是自己心目中的“Queen of My Heart”！

5. Bvlgari

「卡拉卡拉浴場」，可說是古羅馬時期最奢靡、浮華的代表之處。時過境遷來到現代，僅管只剩下巨大的牆體、拱門…等建築殘骸，但遊走在這些堅固的殘垣斷壁間，我們依舊能感受到的「卡拉卡拉浴場」所帶來的龐大體量及震撼光景，同樣象徵義大利文化及羅馬精神的百年珠寶暨腕錶品牌Bvlgari，便循此歷史軌跡，藉用該浴場宛如孔雀開屏的馬賽克「扇形」地磚圖騰，將之幻化為美麗與浮華的象徵，於2013年起發表了以此為造型輪廓的「Divas' Dream」珠寶及腕錶系列。讓「Divas' Dream」化身為在複雜機芯與傳統工藝取得完美平衡的絕佳女錶之餘，同時呼應經典特色，展現出該系列珠寶及腕錶創意上的深度！

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6. Van Cleef & Arpels

不論是腕錶或珠寶的設計主題，法國百年世家Van Cleef & Arpels向來偏愛生意盎然的自然生物界，就好比自1968年推出的「Alhambra」系列，現已成為經典的幸運象徵，此腕錶系列也以豐富多樣的珍貴材質、色彩、尺 寸及設計創意，持續展現四葉草圖騰的魅力。於此系列延 伸而出的「Alhambra Secret」吊墜錶，則讓項鍊和錶的 功能合而為一，低調閱時，含蓄，卻也優雅。

7. Harry Winston

趁著2022新年之後，緊接將來的情人節，Harry Winston延續愛的故事，率先推出一款全新「Premier」（卓時）系列的情人節主題「Valentine's Flying」腕錶，傳遞愛的訊息。大師在面盤上以精湛的工藝將紅色寶石及蛋面珍珠母貝雕琢出一束宛如如翱翔猶天空心形氣球，描繪、傳遞出愛、時間的故事。

8. Piaget

珠寶暨腕錶品牌Piaget，在2013年的時後，將一款曾在1960、70 年代所推出的古董珠寶錶形狀，重新予以嶄新創意、工藝等詮釋所推出的「Limelight Gala」系列，其最鮮明的標識，莫過於錶緣上形似兩個數字「9」的不對稱交疊設計，簡練的線條及鑽石鑲嵌，是這系列一眼明識的華麗感。鮮明的紅色鱷魚皮錶帶，襯以玫瑰金鑲嵌上的璀璨鑽石點綴，華麗光芒、美麗綻放！

9. Dior

作為Dior腕錶家族的經典象徵「La D de Dior」系列，從原先中性的38mm尺寸，逐步發展成如今的19mm迷你錶面，甚至在錶帶材質的選擇上也不斷推陳出新：低調奢華的黑色絲絹、創意的螢光色漆亮皮、媲美緞帶質感的米蘭織紋錶帶，亦或繽紛的馬賽克藤格紋編織…等呈現，一次滿足不同喜好及配戴需求的時髦女性。

10. Tiffany & Co.

Tiffany「Metro」腕錶系列中，除了有造型獨特的金屬鍊帶，也有可隨心情變化更換的奢華鱷魚皮錶帶可供選擇，不同顏色的錶帶配上不同尺寸的錶盤，因應各種場合及服裝的搭配需求；而且，此系列最特別之處，在其每只腕錶均配有獨特的圓形明亮式鑽石錶冠，而且每顆鑽石皆標註各自的獨立序號及保證書。腕錶、鑽石同時擁有，加上實惠價格，簡直比單買鑽戒還要值得入手。

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