日本疫情：單日新增逾8萬確診　9府縣病床使用率逼近臨界點

日本的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案持續增加，國內有9府縣病床使用率逼近臨界點。此外部分民調受訪者表示，政府在安排接種加強劑方面速度慢。



日本19日新增81,621確診個案，較一週前約1.3萬個大幅增加。東京都及大阪府的新增個案分別排名全國第一及第二位。全國19日新增219死亡個案，導致日本連續5天單日新增逾200個死亡個案。

來到2月20日，東京新增確診個案12,935，較一週前減少139個。當地新增死亡個案17個。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年2月10日，東京街頭的路人冒雪前行。（AP）

醫院負荷超標

根據內閣官房的資料，截至17日，福岡的床位使用率最高，為84%，其次是大阪，為83%。 神奈川縣、山梨縣、愛知縣、滋賀縣、京都縣、兵庫縣、奈良縣7個縣都在70%的範圍內。 還有其他地區的比例超過60%，而且每個地區的情況都難以預料。

防疫對策小組2021年11月對第5波疫情進行研究時，得出結論是醫院病床使用率的80%是極限，倘超越會對其他病人的病床使用權益產生排擠效應。對此政府祭出應對措施，包括讓症狀穩定的病人出院、確認療養地點，同時擴充長期照護設施等。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年2月17日，民眾走在東京歌舞伎町的一條橫街中。（AP）

第三針接種不達標

日本共同社20日發布最新民意調查結果顯示，岸田文雄內閣支持度56.6%，1月是55.9%，近乎維持不變，但受訪者對政府抗疫措施看法有分歧。另外73.5%受訪者認為政府推動第3劑加強劑接種的進度慢。

政府設定2月底時接種第3劑疫苗到達每天100萬劑的目標，但2月單日接種次數最多約為75萬多次，尤其是是長者接種率只有約35%。

截至17日，日本有逾1,600萬人已接種第3劑疫苗，佔總人口約13%。