Omicron｜不再嚴防死守　與病毒共存　多國防疫如何鬆綁？

新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株Omicron（奧密克戎）雖繼續在多國蔓延，導致確診個案急增，但有些政府眼見疫情「穩定」，以及Omicron嚴重性沒有Delta那麼大之後，便在疫苗接種率夠高的情況下放棄「清零」，開始放鬆防疫措施，尋求讓民眾重過正常生活，以及走向重開國門之路。



美國華盛頓州（Washington）和新墨西哥州（New Mexico）2月17日宣布，政府將取消室內的口罩令，令夏威夷（Hawaii）成為全國惟一一個仍未公布撤銷室內口罩令日期的州份。

華盛頓州和新墨西哥州與國內其他地方一樣，自Omicron確診個案在1月激增後，病例總數和住院率已開始穩定地下降，華盛頓州大部份室內場所的口罩令3月21日起撤銷，新墨西哥州則自2月17日起撤銷室內口罩令，民眾在學校也不用戴口罩。

惟美國的確診個案仍高企，2月17日新增101,303個確診個案。但與1月初時單日新增逾100萬個確診個案的情況相比，美國目前的疫情已有改善。

法國新冠肺炎疫情：圖為2022年2月12日，一名示威者駕車開到巴黎香榭麗舍大道，反對政府的抗疫措施。法國這一輪反抗疫示威，是受到加拿大名為「2022自由車隊」的示威所啟發。（AP）

法國

法國2月12日公布，已完成接種疫苗的旅客入境時不須出示病毒檢測的陰性結果。政府稱，自2月28日起，民眾進入酒吧、餐廳、體育和休閒場所等公眾地方時，不須戴口罩，但他們須出示疫苗接種證明。

法國2月18日稱，全國在一天之間新增82,553個確診個案，再多304人死亡。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年2月14日，日本東京街頭的行人。（AP）

日本

日本為防堵Omicron，自2021年11月30日起原則上「封關」、全面禁止外國人新申請入境，如今終於放寬。政府2月17日稱3月起放寬入境限制，已接種3劑新冠疫苗，並來自疫情已穩定國家的人將可豁免隔離。

其他入境者的隔離期將縮短至3天，他們須在第3天接受病毒檢測，如得出陰性結果就可結束隔離。

政府亦會將每日入境人數由3,500人增加至5,000人，這人數包括日本人和外籍人士。但外國人不能以旅遊為由入境。

日本疫情仍然嚴峻，東京2月19日新增13,516個確診個案，再多27人死亡，是2022年單日死亡人數最多的一天。全國居家休養的新冠肺炎病人截至2月16日零時達到577,765人，創下新高。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2022年2月10日，人們在首爾一處等待進行病毒檢測。（AP）

韓國

韓國調整現行防疫措施，公眾場所的開放時間自2月19日起延長1小時，新措施實行至3月13日。

韓國大選3月9日舉行，儘管確診個案急增，國會2月14日通過《公職選舉法》修正案，批准正在隔離的人士及確診病人都能外出投票。有聲音指出，此舉或令選民擔心外出投票增加染疫風險，反而影響選情。

韓國2月19日公布，全國新增102,211個確診個案，是當地連續兩天錄得超過10萬個確診個案。

以色列

目前以色列民眾進入酒吧、餐館、酒店、健身室和禮拜堂等場所時，須出示被稱為「綠色通行證」的疫苗接種證明。以色列總理貝奈特（Naftali Bennett）2月17日宣布，隨確診和重症人數減少，已來到放寬防疫限制的「好時機」。他指政府很快會停用綠色通行證。

澳洲新冠肺炎疫情：圖為2022年2月5日，抵達珀斯澳航內陸線大樓的乘客，將手上持有的抵埗登記二維碼進行掃瞄。西澳媒體稱，當地本週末將迎來約1萬名旅客。西澳州的防疫措施為數個州之中最嚴厲，如今終於在疫情穩定後開放「硬邊界」。（Getty）

澳洲西澳州

西澳州（Western Australia）將於3月3日解除「硬邊界」，讓已接種3劑新冠疫苗的跨州旅客入境，而且豁免隔離。但所有跨州旅客都須進行快速抗原測試。

德國

德國2月16日公布3階段放寬防疫措施計劃。政府首先提升已接種疫苗人士和康復者參與室內私人聚會的人數上限，民眾進入非日常用品商店時，亦不須出示疫苗護照。第二階段則由3月4日開始，當地已接種疫苗或康復人士可以無須提供病毒檢測證明，就可進入酒吧或酒店，而沒接種疫苗的人士則須提供檢測結果。到了3月20日，大部分防疫措施會取消。

德國2月16日新增大約22萬個確診個案，但7天平均感染率明顯下降。

德國新冠肺炎疫情：圖為2022年1月24日，德國法蘭克福一個檢測中心內，醫護人員正在工作。（AP）

奧地利

奧地利政府決定，從3月5日開始，除療養院及醫院等高危場所外，其餘地方的防疫限制會取消。當地的食肆可通宵營業，民眾無須出示疫苗接種證明，不過他們仍須在乘坐公共交通工具及進入日用品商店時佩戴口罩。

越南

越通社2月16日稱，越南各政府部門要求政府允許自3月15日起，暫停實施針對國際旅客的所有簽證限制措施，並恢復到疫情爆發之前的狀態。根據提議，12歲或以上的國際旅客必須接種至少2劑新冠疫苗，同時第二劑的接種日期距離入境越南當日不超過6個月，或持有獲越南承認的康復證明亦可。

加拿大新冠肺炎疫情：圖為2022年2月5日，反抗疫措施的司機與支持者在渥太華市中心進行示威，堵塞車路。（AP）

加拿大

加拿大政府2月15日宣布，計劃在2月28日起放寬入境限制。已完成接種疫苗的旅客在抵埗時只須提供24小時內的快速抗原測試結果，就可獲豁免隔離。

丹麥

丹麥在告別口罩令和健康通行證後宣布，政府計劃結束整個新冠疫苗接種計劃。政府2月11日發布的新聞稿顯示，國家衞生機構未來數週會密切關注疫情發展，預計可在2月底前宣布結束疫苗接種計劃的日期。