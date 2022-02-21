韓國大選倒數17天　民調：尹錫悅支持率續增　擴大領先李在明

韓國大選3月9日舉行，在選戰進入倒數階段之際，北京冬奧韓服表演者以及韓國選手遭判犯規引發爭議，也成為候選人的拉票工具。最新民調結果顯示，「國民力量黨」候選人尹錫悅在誤差範圍之外領先，擴大與「共同民主黨」候選人李在明的差距。



之前主要民意調查結果均顯示，尹錫悅領先李在明的幅度仍在誤差範圍，惟韓國《東亞日報》19日引述民調機構蓋洛普（Gallup）18日公布的調查結果，顯示尹錫悅的支持率為41%，李在明的支持率為34%，2人差距已超出誤差範圍（95%信賴水平±3.1個百分點）。李在明的支持率較上一週下降2個百分點，尹錫悅較前一週上升4個百分點。

正義黨候選人沈相奵的支持率為4%，國民之黨候選人安哲秀支持率為11%。

在政黨支持率方面，最大在野黨國民力量黨為39%，執政黨共同民主黨為35%。而受訪者在對現任總統文在寅施政評價中，稱他「做得好」的有40%，回答「做得不好」的為53%。

韓國大選：圖為2022年2月15日，韓國國民力量黨的總統候選人尹錫悅在首爾一個造勢活動上與支持者合照。（AP）

韓聯社20日引述韓國民調機構Realmeter於20日公布的另一項民調結果，顯示尹錫悅支持度為42.9%，李在明支持度為38.7%。

尹錫悅與李在明的支持度的差距，由上週的2.5個百分點，擴大至本週的4.2個百分點，，支持率差距都超出誤差範圍（95%信賴水平±1.8個百分點）。

當受訪者被問及認為誰最可能當選總統，回答是尹錫悅的有49.4%，回答是李在明則有41.3%

Realmeter的民調是在18至20日進行，3,043名成人受訪。

韓國大選：圖為2022年2月15日，支持者對韓國國民力量黨的總統候選人尹錫悅問好。尹錫悅當時身在首爾，出席造勢活動。（AP）

尹錫悅民調領先，多少多得他鮮明的親美反華立場。他曾公開稱：「現在政府立場親中，但是韓國年輕人都討厭中國。」他被指大打「反華牌」搶年輕人票。

有聲音認為，在中韓關係未回溫時又發生「冬奧爭議」、朝鮮在外交上態度強硬又頻頻試射導彈，還有美國拜登政府正在尋求與盟友加強關係之際，如立場相對親美反華的保守派候選人入主青瓦台，該國外交路線或會有重大改變。