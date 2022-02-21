韓國大選倒數17天　民調：尹錫悅支持率續增　擴大領先李在明

韓國大選3月9日舉行，在選戰進入倒數階段之際，北京冬奧韓服表演者以及韓國選手遭判犯規引發爭議，也成為候選人的拉票工具。最新民調結果顯示，「國民力量黨」候選人尹錫悅在誤差範圍之外領先，擴大與「共同民主黨」候選人李在明的差距。
之前主要民意調查結果均顯示，尹錫悅領先李在明的幅度仍在誤差範圍，惟韓國《東亞日報》19日引述民調機構蓋洛普（Gallup）18日公布的調查結果，顯示尹錫悅的支持率為41%，李在明的支持率為34%，2人差距已超出誤差範圍（95%信賴水平±3.1個百分點）。李在明的支持率較上一週下降2個百分點，尹錫悅較前一週上升4個百分點。
正義黨候選人沈相奵的支持率為4%，國民之黨候選人安哲秀支持率為11%。
在政黨支持率方面，最大在野黨國民力量黨為39%，執政黨共同民主黨為35%。而受訪者在對現任總統文在寅施政評價中，稱他「做得好」的有40%，回答「做得不好」的為53%。
韓聯社20日引述韓國民調機構Realmeter於20日公布的另一項民調結果，顯示尹錫悅支持度為42.9%，李在明支持度為38.7%。
尹錫悅與李在明的支持度的差距，由上週的2.5個百分點，擴大至本週的4.2個百分點，，支持率差距都超出誤差範圍（95%信賴水平±1.8個百分點）。
當受訪者被問及認為誰最可能當選總統，回答是尹錫悅的有49.4%，回答是李在明則有41.3%
Realmeter的民調是在18至20日進行，3,043名成人受訪。
尹錫悅民調領先，多少多得他鮮明的親美反華立場。他曾公開稱：「現在政府立場親中，但是韓國年輕人都討厭中國。」他被指大打「反華牌」搶年輕人票。
有聲音認為，在中韓關係未回溫時又發生「冬奧爭議」、朝鮮在外交上態度強硬又頻頻試射導彈，還有美國拜登政府正在尋求與盟友加強關係之際，如立場相對親美反華的保守派候選人入主青瓦台，該國外交路線或會有重大改變。