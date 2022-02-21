北京冬奧表演者掀爭議　韓國團體發起大力宣傳韓服

韓國民間團體「韓國之友」（VANK）2月20日宣布，發起宣傳活動應對中網民涉「韓服爭議」照惡意留言。



據韓聯社2月20日報道，「韓國之友」（VANK）在一份聲明中提到，將開展韓服宣傳活動「我們美麗的韓服」，應對北京冬奧會開幕式「韓服爭議」和近日韓國明星身穿韓服照遭到中國網民以言論「炮轟」等事件，面向全球大力宣傳韓服。

「韓國之友」代表朴起台表示，應對中方歪曲文化的最有力做法就是，韓國人在日常生活中多穿韓服並積極宣傳，讓世界人更加了解。

2022年2月4日，第二十四屆冬季奧林匹克運動會開幕式在北京舉行。（新華社）

此外，由「韓國之友」參與主辦的韓國「2022年國家形象UP展覽會」（www.brandupkorea.kr/2022）2月17日至2月22日舉行，展覽以「五千年曆史裏的造型美」為主題，工作人員身穿韓服引導參觀。

在2月4日舉行的北京奧運會開幕式上，一名身穿朝鮮服裝的中國女孩出現在中國國旗傳遞環節，引發韓國方面不滿。隨後，韓國防彈少年團（BTS）成員SUGA、少女時代孝淵和演員朴信惠等在網絡上發布韓服照，下方留言包括「韓服是由中國傳統服裝改良而成」等。

對於上述問題，中國駐韓國大使館發言人表示，這些傳統文化既是朝鮮半島的，也是中國朝鮮族的。中方尊重韓國的歷史文化傳統，希望韓方也能夠尊重包括朝鮮族在內中國各民族人民的感情。

中國駐韓大使館發言人2月8日向韓國媒體發布如上立場，稱部分韓媒臆測、抨擊中國正在搞「文化工程」和「文化掠奪」。中國各民族代表身着民族服飾出席北京冬奧會這一國際體育盛事和國家重大活動，既是他們的心願，更是他們的權利。中國朝鮮族與朝鮮半島南北雙方同宗同源，擁有包括服飾在內共同的傳統文化。