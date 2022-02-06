北京冬奧｜朝鮮族女子穿韓服傳遞中國旗　韓國籲中方尊重固有文化

中國北京冬季奧運會2月4日舉行開幕禮，一名朝鮮族女代表身穿韓服在開幕禮協助傳遞中國五星紅旗，引發韓國網民不滿。韓國外交部2月6日表示，韓中兩國有必要尊重對方固有文化及文化多樣性。



韓聯社報道，韓國外交部一名官員6日表示，韓服是世界公認的韓國最具代表性的文化之一，韓中雙方曾為增進兩國人民之間的相互理解達成協議，韓方將基於上述立場，繼續以具建設性的方式與中方保持溝通。

該官員續指，外交部將在與有關部門的合作下，通過駐外外交機構繼續向國際社會宣傳韓服等韓國固有文化。

For the former picture, the Korean people questioned the view that the dress that the girl was wearing in Beijing Winter Olympics was Hanbok. I would like to express my opinion, and see the latter one.#Olympics pic.twitter.com/aAbziXO7aw — Hilgard Lopest (@c23723) February 4, 2022

而身在北京的韓國國會議長朴炳錫6日亦表態稱，韓服是韓國最具代表性的文化之一，韓國人民應為此感到驕傲和自信，並指韓中兩國需互相尊重對方的固有文化。

朴炳錫透露，他5日會見中國全國人大常委會委員長栗戰書時，談及韓方關切上述問題，並向中方表明立場。他指中方表示將向有關部門轉達韓方立場，並要求重視韓方關切。

報道指，對於北京冬奧開幕禮上朝鮮族女子穿韓服傳遞中國旗，韓國有不少輿論認為中方此舉相當於主張韓服為中國文化，並對此予以譴責，政界也敦促政府採取應對措施。韓國網民指中國是在侵佔韓國的文化。