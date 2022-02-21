烏克蘭局勢｜歐盟：若俄羅斯侵烏　或被切斷與國際金融市場聯繫

據英媒報道，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）2月20日透露了莫斯科如果入侵烏克蘭將面臨制裁的一些細節，稱俄羅斯將被切斷與國際金融市場的聯繫。



報道稱，如果俄羅斯入侵烏克蘭，西方領導人承諾實施規模空前的經濟制裁，並排除了實施軍事措施的可能。但迄今為止，他們一直拒絕透露他們反制措施的具體細節。

馮德萊恩20日晚對德國公共廣播聯盟（ARD）表示：「俄羅斯將與國際金融市場隔絕。」與此同時，俄羅斯將不能獲得其急需的貨物，「我們在這些商品生產方面佔據主導地位，他們沒有替代品」。

她說，在俄羅斯入侵之後才會實施制裁，這表明其拒絕了烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）19日提出立即制裁的呼籲。

「制裁舉措是力度空前和重要的，我們知道我們必須始終給俄羅斯一個重返外交和談判桌的機會。」她說，「這扇窗還開着。」

俄羅斯在烏克蘭北部和東部邊境部署了大約15萬名士兵，要求保證烏克蘭永遠不會被允許加入北約，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，這對俄羅斯的長期安全至關重要。