俄羅斯稱未就普拜會制定「具體計劃」　馬克龍促盡快決定

美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月21日傳出有望會面的消息，惟俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）21日稱，俄方尚未就普京與拜登之間的峰會制定「具體計劃」，但也不排除普京與拜登對話的可能性。



21日早些時候，愛麗舍宮表示，馬克龍提議普京與拜登舉行峰會，目前俄美兩國領導人「原則上」都已接受這項提議。

據彭博社、俄羅斯衛星通訊社21日稱，佩斯科夫表示，目前任何關於組織俄美領導人會議的討論還為時過早。不過他也強調稱，如普京和拜登認為時機合適，他們之間互通電話或舉行會議可在任何時候安排。

馬克龍呼籲普京盡快就會面做出決定。

美國總統拜登2021年12月30日在特拉華州威爾明頓的私人住所內與俄羅斯總統普京通話。（AP）

俄羅斯衛星通訊社報道，法國外交部國務秘書伯恩21日表示，俄美兩國總統的峰會可能在「中立領土」上舉行，但尚未作出決定。

普拜會能否在「中立領土」上舉行？伯恩在法國LCI電視台的節目中對該問題回應稱：「這種活動通常在中立的地方舉行，但尚未就此作出決定。」

伯恩還認為，俄美總統峰會不會在2月24日之前舉行。他提醒說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）2月24日舉行會談。

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）20日晚發聲明時稱，峰會將在布林肯和拉夫羅夫2月24日會晤之後舉行。

不過她在聲明中似乎淡化峰會真的舉行的可能性，稱「我們隨時準備進行外交。但若俄羅斯轉而選擇戰爭，我們也準備施加迅速而嚴重的後果。目前，俄羅斯似乎正在繼續準備很快對烏克蘭進行全面攻擊。」

圖為2022年2月7日，法俄首腦在位於莫斯科的克里姆林宮會面。法國總統馬克龍不在圖中。（AP）

美國白宮於當地時間2月20日晚發表聲明稱，美國總統拜登「原則上」同意與俄羅斯總統普京舉行會晤，前提是俄方未「入侵」烏克蘭。