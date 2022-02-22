普京：會就是否承認烏克蘭東部2州獨立做出決定

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月21日就頓巴斯態勢升級召開俄羅斯聯邦安全會議大會。俄羅斯杜馬議員曾向普京提案，促俄羅斯認可烏克蘭頓涅茨克和盧甘斯克二州的獨立地位。普京稱會在當地時間21日就是否承認它們獨立做出決定。
已自行宣布獨立的頓涅茨克和盧甘斯克首腦21日請求普京承認兩地獨立，並要求締結軍事合作協議。
俄聯邦安全會議擴大會議的與會者發言，支持頓涅茨克和盧甘斯克獨立。
普京在大會結束時說：「尊敬的同事們，我聽到了你們的意見。今天將做出決定。我要為這次會議感謝你們，感謝這次會議。」
普京出席大會時談及如果烏克蘭加入北約，俄羅斯面臨的威脅會急劇增加。
他稱：「如果俄羅斯面臨烏克蘭加入北大西洋聯盟和北約這樣的威脅，那麼對我們國家的威脅將增加很多倍，」他說，並提及了《北大西洋公約》第5條：「它寫明如果一個盟友被認為受到攻擊，聯盟所有成員國必須站在它的一方戰鬥。」
普京表示，存在烏克蘭將開啟奪回克里米亞的威脅，因為基輔政府不承認它併入俄羅斯聯邦，而一旦烏克蘭被接受加入北約，北約就將參與其中。
普京在俄羅斯聯邦安全會議大會上說：「由於沒有人尊重克里米亞人和塞瓦斯托波爾人的意願，烏克蘭堅持認為這是它的領土，我們面臨着真正的威脅，即他們將開始通過軍事手段奪回他們所認為的自己的領土——而他們在他們的文件裏就是這麼說、這麼寫的，這個非常清晰——那麼整個北大西洋公約組織就將不得不參與到這些事情中來。」
普京：烏克蘭倘加入北約 俄羅斯的安全威脅將增加很多倍烏克蘭局勢｜普京和馬克龍就烏克蘭問題24小時內二度通話烏克蘭局勢｜普京與馬克龍通話 稱在白羅斯軍演後立即撤軍普京：美國和北約須認真看待「安全保證」要求