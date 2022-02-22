普京：會就是否承認烏克蘭東部2州獨立做出決定

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月21日就頓巴斯態勢升級召開俄羅斯聯邦安全會議大會。俄羅斯杜馬議員曾向普京提案，促俄羅斯認可烏克蘭頓涅茨克和盧甘斯克二州的獨立地位。普京稱會在當地時間21日就是否承認它們獨立做出決定。



已自行宣布獨立的頓涅茨克和盧甘斯克首腦21日請求普京承認兩地獨立，並要求締結軍事合作協議。

俄聯邦安全會議擴大會議的與會者發言，支持頓涅茨克和盧甘斯克獨立。

普京在大會結束時說：「尊敬的同事們，我聽到了你們的意見。今天將做出決定。我要為這次會議感謝你們，感謝這次會議。」

圖為2018年9月13日，俄羅斯總統普京（左二）與俄羅斯武裝部隊參謀總長格拉西莫及俄羅斯國防部長紹伊古來到赤塔以北一處，一同視察「東方－2018」演事演習。（AP）

普京出席大會時談及如果烏克蘭加入北約，俄羅斯面臨的威脅會急劇增加。

他稱：「如果俄羅斯面臨烏克蘭加入北大西洋聯盟和北約這樣的威脅，那麼對我們國家的威脅將增加很多倍，」他說，並提及了《北大西洋公約》第5條：「它寫明如果一個盟友被認為受到攻擊，聯盟所有成員國必須站在它的一方戰鬥。」

普京表示，存在烏克蘭將開啟奪回克里米亞的威脅，因為基輔政府不承認它併入俄羅斯聯邦，而一旦烏克蘭被接受加入北約，北約就將參與其中。

普京在俄羅斯聯邦安全會議大會上說：「由於沒有人尊重克里米亞人和塞瓦斯托波爾人的意願，烏克蘭堅持認為這是它的領土，我們面臨着真正的威脅，即他們將開始通過軍事手段奪回他們所認為的自己的領土——而他們在他們的文件裏就是這麼說、這麼寫的，這個非常清晰——那麼整個北大西洋公約組織就將不得不參與到這些事情中來。」