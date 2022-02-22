澤連斯基稱絕不放棄任何領土　仍致力於外交解決武裝衝突

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月21日宣佈承認烏克蘭東部兩州頓涅茨克和盧甘斯克獨立。烏克蘭表示，絕不對國家領土做出任何讓步，同時始終致力於外交解決該國東部的武裝衝突。



據路透社2月22日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）22日凌晨向全國發表講話，指責俄羅斯破壞和平談判，並表示，絕不對國家領土做出任何讓步。

澤連斯基表示，在俄羅斯21日晚上正式承認兩個俄羅斯支持的分離主義地區獨立後，烏克蘭致力於通過外交手段和平解決問題，呼籲烏克蘭、俄羅斯、德國和法國領導人召開緊急峰會。同時，期待其盟友對俄羅斯採取「明確和有效」的措施。

2022年2月21日，周一晚些時候，在烏克蘭東部親俄武裝分子控制的頓涅茨克市中心，人們在電腦屏幕上慶祝普京在莫斯科克裏姆林宮向全國發表講話。（AP）

另據烏克蘭國家通訊社報道，澤連斯基在22日的講話中表示，烏克蘭不懼怕任何人任何事，始終致力於外交解決該國東部的武裝衝突。

「我們致力於一條和平的外交道路，我們將遵循它並且只遵循它。我們在自己的土地上，不怕任何事或任何人。我們不欠任何人，也不會給任何人任何東西。我們確信這一點。因為現在不是2014年2月，而是2022年2月。不再是當時的國家和軍隊。我們只有一個目標：和平，烏克蘭的和平」，澤連斯基說。

報道稱，普京21日在俄羅斯電視頻道發表了55分鐘的講話，宣佈承認頓涅茨克和盧甘斯克獨立，並簽署了法令。烏克蘭外交部表示，一旦承認這些非法實體，莫斯科要對破壞《明斯克協議》以及和平解決烏克蘭東部武裝衝突的進程負全部責任。