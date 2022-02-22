多國譴責俄羅斯承認烏東兩國獨立　普京下令俄軍到當地維護和平

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周一（21日）下令，承認烏克蘭東部頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的獨立地位。英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）表示，莫斯科承認烏東兩國獨立，是對烏克蘭主權和領土完整的攻擊，也標誌著明斯克協議的終結，亦違反聯合國憲章。英國首相約翰遜（Boris Johnson）亦批評，俄羅斯公然侵犯烏克蘭主權和完整。



另外，美國白宮表示，總統拜登（Joe Biden）已經與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）通電話，磋商如何協調對俄羅斯承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國進行回應的下一步措施。

德國外交部新聞處引述外長貝爾伯克（Annalena Berbock）聲明，呼籲俄羅斯取消決定，重歸按照明斯克協議，通過外交和政治解決衝突，又促請俄羅斯消除烏克蘭邊境的軍事威脅。

法國總統馬克龍譴責俄羅斯的決定，要求召開聯合國安理會緊急會議，商討對策。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）亦譴責俄羅斯決定，指其破壞了烏克蘭領土完整和主權，違反聯合國憲章的原則。

普京指示國防部維護烏東兩地區和平

另一方面，普京發布總統令，指示國防部確保武裝部隊為頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國提供和平保障。有關命令指出，根據盧甘斯克人民共和國請求，俄羅斯國防部將在盧甘斯克人民共和國境內動用武裝力量，執行維持和平任務。而有關頓涅茨克人民共和國的命令亦有類似內容。