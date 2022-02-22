普京發表重要講話：現代烏克蘭完全由布爾什維克建立

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月21日承認烏克蘭東部分離地區獨立，命令派駐俄軍維和部隊，隨後發表重要講話。

普京在講話中就承認頓巴斯獨立地位的決定作出解釋，就烏克蘭與北約的關係予以警示，並重點對烏克蘭的歷史與現況予以評述。

普京表示，「烏克蘭對俄羅斯來說，不僅僅是一個鄰國，更是歷史的一部分，是我們的同志和近親」，「現代烏克蘭，完全是俄羅斯通過割去自己部分歷史領土建立的」，「蘇聯時期過去的事件已無法改變，但應該把這些事情直接說出來」。



俄羅斯總統普京說，現代烏克蘭完全是由共產主義俄羅斯創造的，「現代烏克蘭完全是由俄羅斯，或者更確切地說，是布爾什維克共產主義俄羅斯創造的」。「這個過程幾乎是在1917年革命之後立即開始。列寧和他的同夥以一種對俄羅斯本身非常殘酷的方式做到了這一點——通過分離、疏遠俄羅斯自己的歷史領土的一部分」。

「然後，在偉大的衛國戰爭前後，史達林將一些以前屬於波蘭、羅馬尼亞和匈牙利的領土，併入了烏克蘭」，「1945 年，赫魯曉夫出於某種原因，將克里米亞從俄羅斯手中奪走，並將其授予烏克蘭」，「這就是現代烏克蘭領土的形成方式。」。

圖為2月21日，俄羅斯莫斯科，普京在克里姆林宮進行國家安全會議。（AP）

普京說，「蘇維埃烏克蘭是布爾什維克政策的結果，即使在今天，它也有充分的理由被稱為弗拉基米爾・伊里奇・列寧烏克蘭。列寧（Vladimir Ilyich Lenin）是它的創建者和設計師。歷史檔案充分證實了這一點，包括頓巴斯被生硬地擠進烏克蘭也是列寧的指示」。

普京續表示，蘇聯各共和國都有權脫離蘇聯，是蘇聯當年埋在地基中的地雷。俄羅斯和其居民在蘇聯解體後承認了這些國家，為獨聯體國家提供援助，包括烏克蘭。

關於烏克蘭近年來拆毀列寧紀念碑的舉動，普京表示「你想要去共產化嗎？這亦很適合我們，但你不能半途而廢，我們已準備向你展示『去共產化』對烏克蘭的真正含義。」